Brian e Charles: da oggi al cinema il film con David Earl

Da oggi, 31 agosto, è disponibile nelle sale cinematografiche il lungometraggio intitolato Brian e Charles che ha come protagonista David Earl. Il film è stato presentato in anteprima al Sundance Film Festival, ed è arrivato in precedenza in Italia attraverso il Giffoni Film Festival.

Ecco la sinossi di Brian e Charles:

Dopo un inverno particolarmente rigido Brian entra in una profonda depressione; completamente isolato e senza nessuno con cui parlare, Brian fa quello che qualsiasi persona sana di mente farebbe di fronte a una situazione così malinconica. Costruisce un robot.

Chi non vorrebbe un migliore amico costruito su misura, che risponde perfettamente alle proprie esigenze? È quello che deve aver pensato Brian, protagonista di Brian e Charles, interpretato da David Earl, comico inglese che in molti hanno apprezzato nella serie After life, mentre nel costume del robot Charles c’è Chris Hayward, con il supporto del produttore Rupert Majendie a cui si deve la distorsione vocale.

Commedia dall’inconfondibile humor britannico, parte dall’omonimo cortometraggio del 2017 e prima ancora dallo spettacolo teatrale ideato dai due attori protagonisti, David Earl e Chris Hayward che hanno poi firmato il soggetto e la sceneggiatura del film.

Brian e Charles arriva al cinema dal 31 Agosto distribuito da Lucky Red e Universal Pictures International Italy

