Animali selvatici: meglio non dar loro da mangiare

Dare da mangiare a un animale selvatico non è assolutamente raccomandabile. Si tratta di fare il bene dell’animale e pure il nostro. I motivi in verità sono due e sono relativi alla salute degli animali selvatici e degli esseri umani. Non facciamoci intenerire se incontriamo un animale selvatico affamato. Pensiamo di fare del bene, invece non dobbiamo dargli da mangiare.

Si tratta invece di un’arma a doppio taglio. Insomma, una scelta sbagliata. Un piccolo tozzo di pane sembra innocuo, ma si deve considerare che gli animali in natura hanno abitudini alimentari ben diverse da quelli domestici. Ogni specie ha le proprie necessità.

Anche gli animali hanno intolleranze alimentari. I cervi sono intolleranti alla farina di mais. Un pericolo generico per gli animali selvatici possono essere anche i sacchetti di plastica che contengono il cibo. Le bestie selvatiche possono ingerirli e morire. Certo è che per un animale selvatico è un piacere e un vantaggio trovare cibo pronto da mangiare, ma potrebbe scatenare anche esigenze alimentari negative. Potrebbe addirittura succedere che se ogni animale selvatico viene alimentato da una persona, allora poi non saprebbe più trovare cibo da solo.

In fondo, però è pericoloso anche per un essere umano. Gli animali selvatici sono sconosciuti all’uomo e possono essere portatori di malattie. Inoltre, l’animale potrebbe avere una reazione apparentemente innocua ma poi diventare pericoloso. Dargli da mangiare magari, a volte, è visto non come aiuto ma come minaccia provocando così l’aggressività dell’animale.