Agricola delle Meraviglie: nasce un’oasi di girasoli

Sembra di essere in un quadro di Van Gogh, ecco uno stile di vita sano e sostenibile per arrivare a una rinascita. Un nuovo prezioso progetto green.

Il sogno di arrivare a una rinascita green all’interno delle grandi città con uno stile di vita sano e sostenibile. Si tratta dell’obiettivo di Agricola delle Meraviglie, il nuovo progetto green a Vimodrone (Milano) nella sede di Garden Steflor. Gli obiettivi sono riqualificazione di luoghi abbandonati e la loro valorizzazione, la creazione di occasioni di incontro e azioni con al centro relazioni umane.

Che cos’è esattamente l’Agricola delle Meraviglie? Si tratta di un unico ettaro, verde, in cui la flora cresce radiosa all’ombra delle pale di un mulino a vento. Un modo per avvicinarsi alla biodiversità e dare vita a una cultura del rispetto della natura. Il territorio e la sua valorizzazione, il chilometro zero, il rispetto della stagionalità e la cultura della biodiversità rappresentano i valori basilari dell’azienda. Quest’ultima si impegna con costanza a diffondere e tramandare alle nuove generazioni con progetti didattici per ogni scuola.

Lo stupendo Campo dei Girasoli è stato inaugurato il 25 giugno. Si estende oltre un ettaro, il più vasto in circolazione finora. Ci sono ben 35mila girasoli di dieci diverse varietà. I fiori che vivacizzano il campo dal basso permettono biodiversità e la realizzazione di un ambiente consono al ripopolamento di insetti incentivando l’impollinazione. La sensazione che si ha nel visitare il campo è essere immersi in un quadro di Van Gogh. Un’emozione tutta green. Garden Steflor ha organizzato, inoltre, anche dei laboratori a tema per bambini e adulti. Un modo efficace per rendere l’esperienza più preziosa anche per le famiglie.

L’Agricola delle Meraviglie è un’avventura alla scoperta di se stessi immergendosi nel benessere della natura. Una natura scandita dai colori degli stupendi girasoli. Un’esperienza unica in completa libertà e gratitudine verso Madre Natura.