Tom Hanks lancerà un Trivia Game su Apple Arcade

Tom Hanks è pronto a sbarcare su Apple non come attore, ma come figura simbolo di un Trivia Game intitolato Hanx 101 Trivia. Il gioco farà il suo esordio su Apple Arcade. Si tratta del primo Trivia Game pronto a sbarcare sulla piattaforma.

Tom Hanks sarà la voce del gameplay di Hanx 101 Trivia, sviluppato dai BlueLine Studios. Il gioco permetterà ai giocatori di testare le proprie conoscenze in varie categorie, tra le quali ci sono: storia, scienza, geografia, cibo, arte, tecnologia. I giocatori potranno sbizzarrirsi rispondendo a ben 58,000 domande.

Attraverso un annuncio Apple ha così parlato di questo gioco:

Gioca, impara, gareggia e diventa un maestro di Trivia grazie a Hanx 101 Trivia, creato e sviluppato in partnership con l’attore e regista Tom Hanks.

Gli utenti di Apple Arcade potranno accedere al gioco attraverso iPhones, iPad, Mac ed Apple TV. Ricordiamo che l’Apple Arcade è stato lanciato nel 2019, e ad oggi include oltre duecento titoli, giocabili attraverso un abbonamento mensile o annuale.

Tom Hanks collabora con Apple già dal 2014, quando lanciò Hanx Writer, una app che simulava una macchina da scrivere. L’interprete arriverà su Disney+ a settembre con il film Pinocchio.

Potrebbe interessarti anche questa news: