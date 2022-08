Thai Cave Rescue – Salvati dalla grotta: trailer della serie Netflix in arrivo il 22 settembre

Thai Cave Rescue – Salvati dalla grotta è una miniserie ispirata alla storia incredibile, ma vera, della squadra di calcio giovanile thailandese, rimasta intrappolata in uno dei più pericolosi sistemi di grotte del pianeta, e agli gli straordinari sforzi compiuti dalle famiglie, dai cittadini thailandesi e dai volontari di tutto il mondo che hanno lottato contro la natura e contro il tempo per salvarli. Arriva oggi il trailer della serie Netflix, in arrivo dal 22 settembre.

Girata interamente in Thailandia, la serie include prospettive inedite dei giovani giocatori di una squadra di calcio locale e le loro esperienze al limite della resistenza umana, così come quelle delle loro famiglie e del vasto team internazionale che ha partecipato al salvataggio. Ideata da Michael Russell Gunn (Billions, Designated Survivor) e Dana Ledoux Miller (Designated Survivor, Narcos), la miniserie di sei episodi diretta da Baz Poonpiriya (One for the Road, Bad Genius) e Kevin Tancharoen (The Brothers Sun, The Book of Boba Fett, Warrior) presenta una versione drammatizzata dell’incredibile operazione di salvataggio che ha tenuto il mondo col fiato sospeso nel 2018.

