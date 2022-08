Offerte Amazon: monopattino Ninebot KickScooter D38E disponibile in super sconto

Le offerte di Amazon permettono di mettere mano sul monopattino elettrico Ninebot KickScooter D38E a una cifra che risulta a dir poco scontata, con l’articolo in questione che può essere acquistato fruendo della promozione a tempo limitato da non lasciarsi scappare, prima che il prezzo possa ancora una volta alzarsi nel giro di qualche tempo.

Il link che trovate in testa all’articolo permette di accedere alla pagina ufficiale del prodotto fruendo dello sconto attualmente disponibile, considerando infatti che il prezzo risulta nettamente più basso rispetto a quanto il monopattino viene normalmente proposto.

Attualmente il monopattino Ninebot KickScooter D38E viene proposto per solamente un totale di 379,00€, cifra che arriva grazie a una riduzione del 28% rispetto al prezzo di listino che generalmente si trova per questo device per la mobilità davvero di alta qualità, facente parte di un ottima marca.

Con velocità massima che arriva fino a 25 km/h e pneumatici da 10″ con camera d’aria, mentre non mancano due freni per la massima sicurezza, il monopattino elettrico è di sicuro un articolo che può risultare interessante per davvero molti utenti in cerca di un mezzo per la mobilità smart totalmente elettrico.

Questa notizia contiene un link con affiliazione ad Amazon che può fruttare una commissione a LegaNerd.com.