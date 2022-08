Mr. Harrigan’s Phone: il film tratto da Stephen King su Netflix a ottobre

Il periodo di Halloween coinciderà anche con l’uscita su Netflix di Mr. Harrigan’s Phone, il lungometraggio tratto da Stephen King che verrà distribuito sulla piattaforma streaming il 5 ottobre. L’annuncio arriva assieme a quelli relativi ad altri film che arriveranno su Netflix entro questo 2022.

Il progetto su Mr. Harrigan Phone vede importanti nomi alla produzione: stiamo parlando di Ryan Murphy e della Blumhouse, assieme a John Lee Hancock. Anche i protagonisti del film non sono estranei ad altri adattamenti tratti dal Re dell’Orrore: nel lungometraggio, infatti, ci saranno Donald Sutherland e Jaeden Martell. Sutherland è già comparso in Stand By Me, mentre Jaeden Martell è stato tra i protagonisti di IT. E poi ancora compariranno Joe Tippett, Cyrus Arnold, Colin O’Brien, Thomas Francis Murphy e Peggy J. Scott

Sutherland interpreterà lo stesso Mr. Harrigan, mentre il giovane Martell sarà Craig. Al centro del racconto Mr. Harrigan’s Phone c’è come protagonista un ragazzo che diventa amico di un miliardario profondamente attaccato al suo primo iPhone. Ma con la morte dell’uomo il ragazzo scoprirà di poter comunicare con lui proprio attraverso quell’iPhone che è stato seppellito con l’anziano miliardario.

