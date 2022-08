Mario + Rabbids: Kingdom Battle ha raggiunto i 10 milioni di giocatori

È tempo di festeggiamenti in casa Ubisoft. Mario+Rabbids: Kingdom Battle celebra i suoi 5 anni e raggiunge i 10 milioni di giocatori. Lo ha annunciato Ubisoft Milan con un messaggio pubblicato sui social che vi riportiamo qui di seguito:

Mario + Rabbids Kingdom Battle ha appena raggiunto i 10 milioni di giocatori unici! Si tratta della notizia perfetta per celebrare il suo quinto anniversario. C’è solo una cosa da dire: grazie!

#MarioRabbids Kingdom Battle has just reached 10 Million unique players!

Perfect news to celebrate its 5 year anniversary 🎂

There's only one thing to say: THANK YOU! — Mario + Rabbids Sparks of Hope (@MarioRabbids) August 29, 2022

Si tratta senza dubbio di un traguardo importante per l’originale avventura strategica che conferma nuovamente il forte interesse dei videogiocatori nei confronti della serie. Vi ricordiamo, che Kingdom Battle si appresta a ricevere presto un sequel. Mario+Rabbids: Sparks of Hope sarà disponibile a partire dal 20 ottobre 2022 in esclusiva su Nintendo Switch.

Il nuovo episodio della serie introdurrà diverse novità di spessore soprattutto per quanto concerne il gameplay. Ora infatti i nostri eroi potranno muoversi liberamente durante il proprio turno invece che all’interno della classica griglia a differenza del passato. Potremo contare su armi specifiche e abilità uniche e persino sul supporto degli Sparks in combattimento. Questi teneri esserini infatti ci permetteranno di sfruttare i loro poteri elementali per ottenere caratteristiche extra da sfoderare durante gli scontri.