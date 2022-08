The Story of Netflix: il video celebrativo per i 25 anni della compagnia

Il venticinquennale della più nota piattaforma streaming è ora celebrato anche tramite un piccolo video speciale, dal titolo The Story of Netflix.

L’arrivo massivo di Netflix in tutte le case è storia relativamente recente, ma la compagnia americana esiste, in realtà, da un quarto di secolo: nel 1997 parte il progetto, che all’epoca prevedeva il noleggio di DVD tramite posta. La lunga storia della società viene riassunta ora in un breve video celebrativo dal titolo The Story of Netflix.

Ne è passato di tempo, da allora, e il noleggio dei supporti fisici appartiene decisamente al passato: senza questo esperimento (più logisticamente complesso e avanzato rispetto al noleggio “locale” offerto da Blockbuster e simili) la scena dell’entertainment in streaming sarebbe molto diversa.

Leggi anche: