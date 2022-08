PlayStation Studios Mobile Division: annunciata la divisione per il settore mobile

Sony ha annunciato la creazione di una divisione dedicata al settore mobile, chiamata PlayStation Studios Mobile Division. L’annuncio è arrivato in concomitanza con quello dell’acquisizione di Savage Game Studios, uno sviluppatore mobile con sedi in Finlandia ed in Germania.

La nuova PlayStation Mobile Division opererà in maniera indipendente dal settore dello sviluppo console, e si concentrerà sulla realizzazione di esperienze da vivere in mobilità, basate sia su nuove IP sia su IP Sony già esistenti – ha affermato Hermen Hulst, capo dei PlayStation Studios.

Sony dunque sottolinea nel post pubblicato sulle pagine del PlayStation Blog che la nuova divisione sarà completamente autonoma rispetto alle altre. Lavorerà comunque sulle proprietà intellettuali della compagnia, ma concentrandosi esclusivamente sul settore mobile.

Nell’annunciare la creazione della nuova divisione dedicata al gaming mobile, infine, Sony ha voluto ribadire la sua intenzione nel voler ampliare ulteriormente il suo pubblico grazie a queste nuove iniziative: “Le nostre iniziative di gioco mobile – scrive il colosso giapponese – forniranno un mezzo in più per coinvolgere un maggior numero di persone con i nostri contenuti e cercando di raggiungere un nuovo pubblico che non conosce PlayStation e i nostri giochi.”