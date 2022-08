Minions 2 – Come Gru Diventa Cattivissimo si avvicina ai 900 milioni d’incassi

Prosegue la scalata ai botteghini di Minions 2 – Come Gru Diventa Cattivissimo, che nell’ultima settimana si è portato quasi a 900 milioni di dollari complessivi d’incassi, 868 per l’esattezza, grazie a 514 milioni a livello internazionale, e 354 nei soli Stati Uniti.

Ricordiamo che il primo film sui Minions arrivò a guadagnare 1,1 miliardi, mentre Cattivissimo Me ne ottenne 543, il secondo capitolo sfiorò il miliardo, ed il terzo Cattivissimo Me arrivò a 1,03 miliardi di dollari. Minions 2 – Come Gru Diventa Cattivissimo potrebbe diventare il capitolo del franchise con più incassi in assoluto.

Minions 2 – Come Gru diventa cattivissimo racconta le origini della storia in cui il più grande supercattivo del mondo incontra per la prima volta i “Minions”, forma la truppa più spregevole del cinema e affronta la più inarrestabile forza criminale mai assemblata. Molto tempo prima di diventare il signore del male, Gru (Max Giusti) è solo un dodicenne di periferia che trama per conquistare il mondo dal suo seminterrato. Ma non sta andando particolarmente bene. Quando Gru si imbatte nei Minion, fra cui Kevin, Stuart, Bob e Otto – un nuovo Minion che sfoggia un apparecchio per i denti e un disperato bisogno di compiacere – questa famiglia improbabile unisce le forze. Insieme, costruiscono la loro prima tana, progettano le loro prime armi e si impegnano per portare a termine le loro prime missioni.

Quando il famigerato supergruppo di supercattivi, i Malefici 6, caccia il loro leader, il leggendario combattente di arti marziali Wild Knuckles, Gru, il loro fanboy più sfegatato, fa un colloquio per diventare il loro nuovo membro. I Malefici 6 all’inizio non restano impressionati dal minuscolo, aspirante cattivo, ma poi Gru li batte in astuzia (e li fa infuriare) e diventa improvvisamente l’ acerrimo nemico dei più cattivi del mondo. Con Gru in fuga, i Minion cercano di imparare l’arte del kung fu per salvarlo, e Gru scopre che anche i cattivi hanno bisogno di un piccolo aiuto dai loro amici.