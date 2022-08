Johnny Depp fa un’apparizione a sorpresa durante gli MTV Video Music Awards

Dopo la vittoria in tribunale nei confronti di Amber Heard, l’interprete Johnny Depp ha fatto la sua prima apparizione televisiva, comparendo sul palco degli MTV Video Music Awards. La sua è stata una partecipazione particolare, considerando che ha vestito i panni dell’astronauta simbolo della stessa rete musicale.

Qui sotto trovate il cameo di Johnny Depp, condiviso dallo stesso attore su Instragram.

Il viso di Depp è stato digitalmente inserito all’interno del casco dell’astronauta, e l’attore ha fatto questa battuta:

Voglio che sappiate che sono disponibile per compleanni, bar mitzvah, matrimoni, e tutte le vecchie cose di cui potreste avere bisogno.

Dopo aver vinto in tribunale nei confronti di Amber Heard, Johnny Depp è comparso in diversi show di Jeff Beck, incidendoci anche un album intitolato 18. Johnny Depp in questo momento è impegnato con le riprese del lungometraggio sulla storia di Luigi XV, e prossimamente dirigerà anche un film si Modigliani, che vedrà coinvolto anche Al Pacino.

Grazie alla sua riabilitazione dopo il processo, sono in molti a credere che Johnny Depp possa anche fare il suo ritorno nella saga de I Pirati dei Caraibi ed anche in Animali Fantastici.

Potrebbero interessarti anche queste news: