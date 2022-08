Apple: dei trademark anticipano il nome del visore AR/VR?

Dei recenti trademark potrebbero aver anticipato il nome del nuovo dispositivo per la realtà virtuale AR/VR, come da poco approfondito sulle pagine di MacRumors.

Si parla ormai da tempo della possibilità che Apple si trovi a lanciare il suo dispositivo AR/VR nel giro di non troppo tempo, con i rumor che nel corso dei mesi si sono susseguiti e hanno anticipato diverse novità in tal senso. In questo specifico caso abbiamo a a che fare con dei termini, come spiegato sulle pagine di MacRumors, che la compagnia si starebbe assicurando per il suo gioiellino. Si parla di Reality Processor, Reality Pro e Reality One.

Stando alle pagine di Bloomberg, il tutto sarebbe stato registrato in Stati Uniti, Regno Unito, Canada, Australia, Nuova Zelanda, Arabia Saudita, Costa Rica e Uruguay, con delle compagnie che avrebbero assicurato il tutto al colosso di Cupertino come avviene di consueto.

Considerando che realityOS dovrebbe essere il sistema operativo dei dispositivi, il nome Reality One non è di sicuro da escludere, ma ovviamente non sappiamo ancora dettagli precisi in merito al tutto considerando che si parla al momento ancora di rumor non confermati.

Stando a quello che sappiamo, ci troveremo davanti a un dispositivo di fascia particolarmente alta, che dovrebbe offrire al suo interno il potentissimo SoC M2 della compagnia, seppur ci siano ancora molti dettagli da approfondire in tal senso.