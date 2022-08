Astro Boy: come è nata la creazione di Osamu Tezuka

La serie originale di fumetti dedicata a Astro Boy era molto popolare e comprende quasi 5.000 pagine. Nel 1963, dodici anni dopo l’introduzione della serie di fumetti, Osamu Tezuka lanciò una serie TV animata in bianco e nero di Astro Boy. Mentre il Giappone si stava riprendendo dalle devastazioni della guerra, Astro Boy un bambino-robot con super poteri, ha catturato l’immaginazione di una nazione che ha bisogno di speranze e sogni.

La serie televisiva originale di Astro Boy è stata trasmessa in più di 50 paesi. Nel 1980 è stata realizzata una seconda serie TV, questa volta a colori, e nel 2003 una terza serie TV utilizzando l’animazione in CG.

Come è stato creato da Tezuka, Astro Boy è un robot creato da un brillante scienziato come sostituto del figlio morto in un incidente stradale. Lo scienziato conferisce ad Astro Boy i suoi super poteri: occhi come proiettori, orecchie che ascoltano per miglia, dita potenziate con laser, arti che sparano razzi e la capacità di volare!

Ma, insieme a questi poteri, Astro Boy ha anche un’anima, una coscienza e un’emozione umana. Nel mezzo tra umani e robot, Astro Boy vive diverse situazioni difficili ma cresce superando i problemi che deve affrontare.

Tre generazioni fa, Astro Boy ha acceso l’immaginazione di milioni di bambini giapponesi.

Alcuni di questi stessi bambini probabilmente sono diventati leader nella cultura e nell’industria, in particolare nel campo della robotica.

Astro Boy ha avuto un grande impatto in un Paese alla ricerca del proprio futuro. E questo robot bambino con un’anima continua a ispirare nuove generazioni di produttori di robot in tutto il mondo. Di seguito il trailer del 1963 pubblicato su YouTube:

Osamu Tezuka e Astro Boy

Quando la seconda guerra mondiale finì nel 1945, il Giappone aveva subito una devastazione senza precedenti. Osamu Tezuka era un’adolescente all’epoca. Ha assistito agli effetti della guerra, compreso il bombardamento di Osaka, la città in cui è nato nel 1928.

La guerra aveva interrotto l’infanzia di Tezuka in una famiglia benestante che viveva a Takarazuka, vicino a Osaka. Da bambino aveva perseguito molti interessi. Raccoglieva insetti, andava a giocare con i suoi genitori e guardava film. Gli sono piaciuti particolarmente i classici Disney come Bambi, che ha riferito di aver visto 80 volte.

Tezuka amava disegnare ed era fortemente influenzato dai cartoni animati e dai film che venivano importati dall’Europa e dagli Stati Uniti prima della guerra.

Alla fine della guerra, aveva disegnato 3.000 pagine di immagini anche se era impegnato a studiare per diventare medico.

Nel 1945, le difficoltà e le privazioni derivanti dalla guerra erano molto pesanti. Cibo, carburante e denaro erano scarsi. Il Giappone era occupato dalle truppe statunitensi e le persone e le idee che avevano portato il Giappone alla guerra avevano perso il loro potere.

Artisti, scrittori e fumettisti che avevano sostenuto lo sforzo bellico, volontariamente o meno, ora dovevano ripensare al loro lavoro passato e stabilire nuove direzioni per il futuro.

In questo periodo di cambiamento sociale e culturale, Tezuka è stato assunto all’età di 17 anni per scrivere un vignetta per i giornali Mainichi. Nel 1947 aveva scritto un akabon chiamato New Treasure Island. Akabon significa letteralmente libro rosso. Il termine si riferiva a libri economici con copertina rossa, stampati su carta economica e venduti per le strade come giornali. Le persone erano affamate di intrattenimento poco costoso.

New Treasure Island è diventato un bestseller, vendendo 400.000 o più copie e lanciando la fama e la carriera di Tezuka. Era un manga, un libro che raccontava una storia principalmente attraverso le immagini, ed era un manga eccezionalmente lungo.

Il termine manga fu reso popolare dall’artista Hokusai nel 1814 quando lo usò per descrivere alcuni dei suoi disegni. “Immagini stravaganti” è una traduzione di manga, un termine che ora si riferisce a fumetti o cartoni animati.

Il manga di Tezuka

I manga non erano nuovi negli anni ’40, ma Tezuka stava apportando cambiamenti audaci in questa forma d’arte ampliandone la lunghezza e l’argomento e introducendo nuovi stili. I disegni erano vividi e le didascalie erano scritte in “ballons” che avevano forme diverse per migliorare l’atmosfera di ogni scena. Ha aggiunto effetti speciali che aveva visto nei film di altri paesi. Un lettore non vedeva più le immagini da un punto di vista, come il pubblico che guarda un’opera teatrale.

I disegni di Tezuka includevano scene disegnate da molte angolazioni diverse, ingrandimenti o panoramiche su una scena come una cinepresa.

Nel 1950 iniziò la guerra di Corea, che cambiò ancora una volta il mondo intorno a Tezuka e al Giappone. Entro l’anno successivo, gli Stati Uniti e il Giappone non erano più acerrimi nemici. Ora erano alleati uniti dal Patto di sicurezza USA-Giappone, legati insieme dal timore di diffondere il comunismo.

Nel frattempo, Tezuka stava disegnando faticosamente pagina dopo pagina di manga, inclusa la prima storia apparsa in forma seriale, Jungle Taitei (Jungle Emperor, poi conosciuto in inglese come Kimba the White Lion). Nel 1951, Tezuka presentò Tetsuwan Atomu (Mighty Atom), un ragazzo robot meglio conosciuto in inglese come Astro Boy.

Il manga di Tezuka portava un messaggio che voleva inviare al mondo. Tezuka ha riassunto il suo messaggio quando ha scritto l’introduzione a Manga! Manga! di Frederik L. Schodt molti anni dopo:

La mia esperienza mi convince che i fumetti, indipendentemente dalla lingua in cui sono stampati, sono una forma espressiva importante che attraversa tutti i confini nazionali e culturali, che i fumetti sono molto divertenti e che possono ulteriore pace e buona volontà tra le nazioni.

Le creazioni di Tezuka non si limitavano alla pagina stampata. Nel 1963, Astro Boy è apparso sulla televisione giapponese come la prima serie televisiva animata. Due anni dopo Jungle Taitei divenne la prima serie televisiva animata a colori del Giappone. La ripresa economica del Giappone stava portando per la prima volta i televisori nelle case. Molti giapponesi oggi ricordano il potente impatto che queste serie ebbero negli anni ’60.

Anime, abbreviazione di animazione, doveva diventare un’industria in piena espansione in Giappone. Astro Boy e Kimba sono presto apparsi anche sugli schermi americani.

Tezuka ha continuato a produrre Astro Boy, ha creato molti altri personaggi e ha assunto compiti monumentali come disegnare manga della vita di Buddha e Delitto e castigo di Dostoevskij. Ha anche lavorato a una serie chiamata Phoenix per la maggior parte della sua vita adulta. Questa serie tentacolare ha sondato il significato della vita e la ricerca dell’immortalità da parte dell’umanità.

Il messaggio di Tezuka

Negli anni ’80, i prodotti giapponesi vendevano in tutto il mondo e le aziende giapponesi stavano investendo in società e immobili di alto profilo negli Stati Uniti. Gli articoli di notizie erano talvolta accompagnati da immagini in stile manga di un Giappone potente, che esercitava un grande potere economico.

Tezuka morì nel 1989, lo stesso anno in cui morì l’imperatore del Giappone. Secondo lo studio fondato da Tezuka, aveva disegnato 150.000 pagine di manga, pubblicato più di 500 titoli e prodotto più di 70 opere animate nella sua vita. Un editoriale del quotidiano Asahi osservava:

I visitatori stranieri in Giappone spesso trovano difficile capire perché ai giapponesi piacciano così tanto i fumetti. . . . Una spiegazione della popolarità dei fumetti in Giappone, tuttavia, è che il Giappone aveva Osamu Tezuka, mentre altre nazioni no. Senza il dottor Tezuka, l’esplosione del dopoguerra nei fumetti in Giappone sarebbe stata inconcepibile.

Nel 1990, il National Museum of Modern Art di Tokyo ha tenuto una mostra del lavoro di Tezuka. Questa mostra è stata la prima del museo mai concessa a un fumettista. La città natale di Tezuka, Takarazuka, ha aperto un museo in onore del suo famoso cittadino nel 1994. Nuove generazioni di artisti, molti dei quali avevano lavorato con Tezuka, hanno portato avanti manga e anime. Queste forme di cultura popolare si sono diffuse in tutto il mondo.

Nel 2003, persone in molti paesi, non solo in Giappone, hanno commemorato la data che Tezuka aveva proiettato come data di nascita di Astro Boy quando ha creato Astro Boy nel 1951.

Gli stili e i contenuti di manga e anime si riflettono nei giochi, nella moda e nei prodotti dei personaggi. Gli studiosi ora studiano il ruolo di Tezuka nel gettare le basi del “soft power” del Giappone, l’influenza del Giappone su altri paesi attraverso le sue arti contemporanee e la sua cultura popolare. Altri artisti continuano a creare nuovi stili di manga e anime ed esplorano i loro limiti espressivi nei nuovi media digitali.

Qual era il messaggio centrale di Tezuka? È davvero possibile trovare il messaggio centrale di un artista così prolifico? Guardare Astro Boy è un buon punto di partenza. È un robot ragazzino con poteri speciali. Può volare, parlare 60 lingue e rilevare se un essere umano è buono o cattivo. È alimentato da un reattore atomico nel petto e ha un computer al posto del cervello. Combatte per proteggere il mondo da persone e robot che danneggiano gli altri.

Tezuka ha ripetutamente affermato che le storie di Astro Boy riguardano discriminazione e cattiva comunicazione.

L’anno prima della sua morte, Tezuka ha riassunto il suo lavoro a un intervistatore giapponese:

I miei manga hanno un’ampia varietà di temi – sono un inno alla vita, sono contro la guerra e sono antinucleari, e sostengono la conservazione della natura – ma alla fine sono tutti una cosa. Sono il seguente appello ai giovani lettori, a pensare obiettivamente a questa fragile Terra: quando cresci, non dimenticare di guardare obiettivamente sia la Terra che l’umanità. E pensa sempre a cosa significa essere umani.

La storia di Astro Boy

Se non lo conoscete, Astro Boy (o “Mighty Atom” come viene chiamato in Giappone) è iniziato come una serie manga nel 1952, scritta e disegnata dall’incredibilmente prolifico Osamu Tezuka, il dio dei manga. Si svolge in un mondo in cui i robot senzienti sono all’ordine del giorno, ma vengono spesso trattati come oggetti. Ci sono stati diversi adattamenti di anime e manga sull’origine di Astro Boy, ma condividono tutti una cosa: sono molto tristi.

La storia inizia con il figlio dell’esperto di robotica, il dottor Tenma, Tobio, che distrugge la sua auto volante contro un camion volante e muore. Oh, e questa non è una morte fuori pannello: il manga originale presenta diverse pagine di guida di Tobio e un pannello di protezione della sua auto che esplode e le sue gambe che volano fuori dall’auto.

Dopotutto, non c’è niente come un bambino che viene ucciso per preparare il terreno per uno stravagante divertimento fantascientifico. Consumato dal dolore, Tenma crea un duplicato robotico di suo figlio perduto: Astro Boy. È un lieto fine, vero? No! Una volta che Tenma si rende conto che Astro non invecchierà mai, lo rifiuta. E rifiutandolo, intendiamo che lo vende a un proprietario di un circo di robot di nome Ham Eggs. Sì, suo padre non solo lo caccia via dalla sua vita, ma lo condanna a una vita di schiavitù. È un bene che abbia regalato emozioni ad Astro Boy, giusto?

Se questo sembra un po’ duro, a quanto pare anche Tezuka la pensava così – quando hanno rinnovato la sua storia di origine un paio di decenni dopo, Tezuka ha spiegato il duro trattamento di Tenma nei confronti di Astro Boy dicendo che era ubriaco – il che ovviamente rende tutto migliore.

Ed è qui che otteniamo ancora più odio per i robot poiché il lavoro di Astro Boy nel circo sembra implicare principalmente la distruzione di altri robot. Oh, e nelle sue ore di riposo, si rilassa guardando altri robot morire in modi orribili. In effetti, possiamo vedere l’amico di Astro Boy, Tornado, finire per essere bruciato in modo nitido mentre salta attraverso i raggi ad alta tensione. Diamine, Eggs non permetterà nemmeno ad Astro Boy di indossare vestiti dato che è solo un robot, motivo per cui indossa sempre quegli strani pantaloncini corti.

Alla fine, Astro Boy esce da quel circo con l’aiuto di un bravo scienziato, il dottor Ochanomizu, e finisce per passare molto del suo tempo a combattere persone che vogliono distruggere robot o robot che vogliono distruggere persone.

Ma mentre Astro Boy è riuscito a mantenere alto il morale per il resto della serie, non è mai davvero sfuggito alla sua tragica origine, e mentre il film lo vedeva alla fine abbracciato dal suo creatore, nella serie originale,

Tenma si vergognava troppo delle sue azioni per mai riconciliarsi con il suo robo-boy.

Quindi, l’origine di Astro Boy riguarda l’essere picchiati, ridotti in schiavitù e costretti a combattere i suoi simili per una folla da circo assetata di sangue – scene che in qualche modo non sono arrivate sul grande schermo. E nonostante abbiano chiaramente mantenuto alcuni dei personaggi originali (ci sono Tenma e Ham Egg), hanno cambiato un sacco di cose, in particolare aggiungendo il personaggio cliché “maschiaccio che ama aggiustare le cose” come interesse amoroso per Astro Boy e un compagno cane robot che sembra fatto su misura per la folla di peluche. Tutto sommato, il tipico film CGI americano felice.

Il che significa che la cosa più triste del film di Astro Boy potrebbe essere che hanno eliminato la tristezza schiacciante che era il fulcro dell’anima dell’originale.