Twitter punta sui podcast: a partire da questa settimana debuttano nella nuova sezione Spaces

Twitter punta sui podcast. Saranno integrati all’interno degli Spaces, cioè gli spazi pubblici dove si comunica a voce, su modello Clubhouse. Per l’occasione, Twitter ha predisposto una rivisitazione completa dell’interfaccia della sezione Spaces. Ora le diverse stanze sono divise per categoria, in modo da facilitare la fruizione dei contenuti.

I podcast verranno elencati per autore e per categoria. Inizialmente i podcast saranno disponibili esclusivamente sull’applicazione mobile di Twitter, mentre non sono presenti sulla versione destktop. Il social ha già annunciato che un domani le cose cambieranno e che i podcast potranno essere riprodotti anche dal computer.

A partire dal 25 agosto i podcast fanno parte della nuova pagina degli Spaces, ora completamente rinnovata. Sappiamo che alcune conversazioni richiedono molto di più dei nostri tradizionali 280 caratteri e che queste sono necessarie per avvicinare le persone alle idee, ai contenuti e ai creatori che conoscono e amano. È una missione fondamentale per Twitter!

si legge in un comunicato del social network.

Un’indagine interna commissionata da Twitter ha rivelato come circa un utente su due sia anche un abituale consumatore di podcast. L’integrazione di questo tipo di contenuti all’interno del social network era dunque solamente questione di tempo.

I podcast inizialmente faranno il loro debutto esclusivamente sulle app Android e iOS di Twitter e solamente per gli utenti anglofoni. Un domani saranno disponibili per tutti.