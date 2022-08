Un giorno siete su una delle vostre piattaforme preferite e scegliete di vedere un anime con colori brillanti e personaggi incredibili… da quel girono tutto sarà diverso. Con oltre due decenni di pubblicazioni, la storia e la panoramica di Hunter x Hunter sono piuttosto lunghe per chi magari si avvicina a questa storia per la prima volta.

La nostra guida alle origini della storia e ai personaggi di Hunter x Hunter vuole aiutare a fornire un quadro completo quando si tratta di ciò che dovete sapere per iniziare a leggere o guardare questa serie anime.

Dai personaggi principali della serie ai cattivi che li oppongono all’ambientazione stessa, ecco tutto ciò che dovete sapere su questo franchise di manga e anime di lunga data.

Di cosa parla Hunter x Hunter?

Hunter x Hunter è una delle serie anime e manga più popolari mai pubblicate. A partire dall’era d’oro delle serie shonen come Naruto e One Piece, Hunter x Hunter è diventato rapidamente un punto fermo che è andato avanti nel corso dei decenni fino a questo punto.

È anche uno dei manga più complicati di cui essere fan poiché c’è sempre la possibilità che vada di nuovo in pausa o, in effetti, non finisca mai. A causa della sfortunata salute del suo creatore, Yoshihiro Togashi, ci sono momenti in cui questa serie entra ed esce dalla pubblicazione.

Detto questo, questo non ha impedito a Hunter x Hunter di essere tra le serie manga più popolari e amate mai pubblicate. La storia segue Gon Freecss, un ragazzo che crede che i suoi genitori siano morti molto tempo fa e non ha mai avuto la possibilità di incontrarli.

Hunter x Hunter è un classico senza tempo che incorpora tutto ciò che un buon Shounen dovrebbe avere: sete di avventura, fantastiche scene di combattimento, personaggi con un complicato viaggio per sviluppare la loro forza e persone super potenti con capelli pazzi e selvaggi.

Hunter x Hunter è stato creato da Yoshihiro Togashi nel 1998 come manga ed è stato portato nel mondo attraverso diverse forme di media. È possibile godersi Hunter x Hunter come manga, due diversi adattamenti di anime, diversi film, videogiochi su un paio di piattaforme diverse e persino un musical completo. Ancora oggi vengono aggiunti altri contenuti a questa raccolta.

Una panoramica di Hunter x Hunter

La serie Hunter x Hunter è una serie iconica, che prospera in un mare di shonen senza fine che spuntano e stupiscono il pubblico di tutto il mondo. Se sei un fan di Shonen, noterai come l’anime nel suo insieme diventi più popolare via via con ogni titolo più venduto.

Hunter x Hunter, in particolare, si distingue sempre ed è stato costantemente considerato come uno degli anime e manga migliori e più favorevoli nel corso degli anni. Personaggi come Gon, Killua e Hisoka sono famosi per gli otaku stagionati a destra e a manca.

La serie, creata dalla leggenda del mangaka Yoshihiro Togashi, racconta il viaggio del dodicenne Gon Freecss per diventare il miglior Hunter del mondo e inizia la sua ricerca con il desiderio di ritrovare il padre perduto da tempo.

Lui e il suo migliore amico, un assassino nato e cresciuto di nome Killua Zoldyck, viaggiano in terre pericolose in lungo e in largo per realizzare questo sogno e dimostrare di avere le carte in regola per essere gli avventurieri più duri tra i loro concorrenti.

Non è tutto divertimento e giochi, tuttavia, poiché i loro abili avversari sono letali. Personaggi come Hisoka Morow possono uccidere un uomo in un batter d’occhio. Questo non impedisce ai protagonisti di dedicare le loro giovani vite a lottare per i loro sogni.

Poi, un giorno, scopre che suo padre è effettivamente vivo ed è un famoso Hunter nel mondo che ha il compito di abbattere mostri, dare la caccia a vari nemici ed esplorare nuovi luoghi. Gon parte per il suo viaggio per entrare a far parte della Hunter Association e incontrare suo padre per la prima volta.

Lungo la strada, incontra vari personaggi che si uniscono a lui nel suo viaggio, cattivi che hanno piani nefasti e scopre molto sul vasto mondo là fuori. Hunter x Hunter è una serie shounen commovente ed emozionante che inizia in modo piuttosto stereotipato, tutto sommato.

Detto questo, il gancio di questa serie è l’intensa azione che accade che sembra piuttosto unica rispetto ad altre serie, dato come vengono utilizzati i poteri dei personaggi e dei disegni. Oltre all’azione ci sono i colpi di scena e gli elementi più oscuri che arriveranno più avanti nella serie.

C’è di più in Hunter x Hunter di quanto sembri, e ci sono alcuni cambiamenti scioccanti nel tono e nella storia che arrivano più avanti nella storia. È uno degli shounen più avvincenti di tutti i tempi ed è diventato iconico per essere stato essenzialmente il primo nel genere a decostruire e sfidare le aspettative su cosa può essere questo tipo di manga ricco di azione.

In quanto tale, il tono è abbastanza vario a seconda dell’arco e della situazione. All’inizio è piuttosto carino e sciocco e torna a questo più e più volte, ma poi passerà selvaggiamente a un tono più oscuro e sinistro a volte.

Ci sono anche alcuni elementi horror in un paio di occasioni per dargli una sensazione distinta diversa da qualsiasi altra cosa.

Storia del manga di Hunter x Hunter

Il manga Hunter x Hunter ha iniziato la sua corsa iniziale con il primo capitolo il 16 marzo 1998. Proviene dal già citato Yoshihiro Togashi che all’epoca era già un mangaka esperto.

Anche in giovane età, era già una star di talento nel settore con la serie Yu Yu Hakusho.

Yu Yu Hakusho è uno dei “nonni” del genere shonen e un classico degli anime a sé stante, quindi il talento ha reso Hunter x Hunter un successo immediato quando è uscito nel 1998.

Sfortunatamente, la storia di questa serie era in uno stato complicato e col passare del tempo ha trovato alcuni dossi sulla strada. Dal 1998 fino alla prima interruzione circa un decennio fa. Ciò era dovuto alla salute di Togashi e alle sue lotte per continuare a realizzare la storia in quel momento.

Purtroppo, questa pausa non è stata un’occasione rara poiché, in effetti, sarebbe diventata la tendenza nell’ultimo decennio. Sarebbe tornato e avrebbe scritto nuovi capitoli da pubblicare sulla rivista Weekly Shonen Jump dove è pubblicata la serie, ma poi solo per andare di nuovo in pausa in futuro.

In effetti, al momento, la serie è attualmente nel mezzo della sua ultima pausa che dura da circa tre anni in totale. Questa è stata la pausa più lunga per Hunter x Hunter fino ad oggi.

Detto questo, anche con l’attesa lunga anni per un nuovo capitolo di questa serie poiché è nel mezzo di un arco narrativo apparentemente lungo e persino di una singola battaglia, la serie non è stata cancellata in questo momento. In quanto tale, c’è ancora qualche speranza nella comunità che continuerà nel prossimo futuro.

La sfortunata situazione è che al momento non si sa quando ciò accadrebbe e in quale stato sarebbe. A meno che Togashi non trasmetta il suo modo di illustrare a qualcun altro o la sua salute non migliori, sembra probabile che questo sarà lo status quo per ora.

Fino ad ora, ci sono circa 390 capitoli del manga che sono stati scritti. Attualmente è nel mezzo di un importante arco narrativo della serie, senza una fine in vista per quando la serie manga potrebbe volgere al termine.

Vale anche la pena notare che Togashi è noto per prendersi il suo tempo con Hunter x Hunter e non aderisce alle regole pratiche standard quando si tratta di capitoli di ritmo frenetico.

Le serie Shounen sono talvolta note per il loro ritmo lento, specialmente in forma anime, ma Hunter x Hunter è una rarità anche tra loro.

Togashi ama mettere i dettagli nel suo lavoro e andare davvero al suo ritmo, prendendosi del tempo per fornire informazioni che crede che il lettore debba conoscere e poi andare fulmineo in altre aree. Con una storia così complicata del manga, speriamo che un giorno continui.

Dopotutto, è un enorme successo di critica e commerciale. I fan adorano questa serie e quello che fa, e i numeri parlano da soli. La serie attualmente ha poco meno di 80 milioni di copie vendute in tutto il mondo dei 36 volumi manga attualmente esistenti, ponendola nella categoria di uno dei manga più venduti di tutti i tempi.

Storia dell’anime di Hunter x Hunter

Come con qualsiasi grande serie di manga shonen, non ci volle molto prima che un adattamento anime apparisse per Hunter x Hunter. In effetti, è stato anche più veloce della maggior parte, con il primo episodio della serie anime andato in onda il 16 ottobre 1999, a poco più di un anno dall’inizio del manga.

Tuttavia, anche prima dell’inizio di quella serie anime, c’era un episodio anime teaser apparso solo mesi dopo l’inizio del manga, della durata di 26 minuti e con Pierrot, successivamente famoso per Naruto, come studio di animazione.

Nonostante ciò, la vera serie anime che è arrivata nel 1999 è stata creata da Nippon Animation. Sarebbe durato solo per circa un anno e mezzo fino al 31 marzo 2001, con il 62° episodio della serie. È stato solo in grado di coprire quei contenuti dato che anche il manga era ancora all’inizio della sua produzione.

Detto questo, sarebbe tutt’altro che l’unica produzione di anime su cui lo studio avrebbe lavorato. C’era anche una parte OVA creata dalla Nippon Animation che copriva 30 episodi in totale in più di due anni da gennaio 2002 ad agosto 2004.

Questa è stata essenzialmente una seconda stagione dell’anime, che ha consentito allo studio di riprendere da dove si era interrotto nel bel mezzo della gestione della trama di Phantom Troupe. Permetterebbe loro anche di concludere quella parte della storia e gestire l’arco narrativo di Greed Island allo stesso tempo e finirlo.

Alla fine, tuttavia, questo è stato solo sufficiente per coprire parte del manga e non l’intero poiché ha raggiunto ancora una volta la serie originale.

Per questo motivo, è stato solo diversi anni dopo che i fan hanno finalmente potuto vedere più archi narrativi animati.

Un reboot della serie anime che ha seguito più da vicino il manga è arrivato nell’ottobre 2011 ed è stato creato da Madhouse, lo studio dietro i fantastici film anime, Death Note, Card Captor Sakura e molti altri. Sarebbe andato per 148 episodi in totale, coprendo quasi tre anni in totale fino al 24 settembre 2014.

Poiché si trattava di un reboot completo, ciò significava che non riprendeva da dove si era interrotto l’ultimo anime ma, invece, ricominciava dall’inizio per un adattamento più fedele. Questo è stato ben accolto dai fan, ma significava anche che gli spettatori dovevano aspettare un po’ di tempo per vedere i nuovi archi narrativi del manga in forma di anime.

Alla fine, questo è successo, con il leggendario arco di Chimera Ant e ancora di più che finalmente ha ottenuto il trattamento anime adeguato più avanti nella serie. Ovviamente, il finale è arrivato mentre la serie era ancora in corso, il che significa che, ancora una volta, i fan degli anime non sono stati in grado di vedere la fine di questa storia.

L’adattamento anime avrebbe ricevuto anche due film chiamati Phantom Rouge e The Last Mission che sarebbero usciti nello stesso anno: 2013. Questi erano separati dalla storia principale, concentrandosi su alcuni personaggi e affinando alcuni racconti originali. Detto questo, alcune delle storie nei film sono state tratte dallo stesso Togashi.

Ambientazione

Hunter x Hunter è ambientato in una versione alternativa del nostro mondo in cui ci sono poteri che gli utenti possono attivare e strane città che assomigliano alla nostre. Ad esempio, c’è York Nuova che è una parte importante della trama per quanto riguarda alcuni archi narrativi, che è una versione strana di New York City.

Inoltre, l’ambientazione è apparentemente moderna, ma ci sono alcuni aspetti bizzarri in alcune culture e persone che fanno sentire, a volte, come se gran parte del mondo fosse bloccata nel regno della fantasia. E poi ci sono i poteri che provengono dal Nen che molti personaggi possono usare.

Nen è essenzialmente l’energia che una persona ha e può farci diverse cose nella serie Hunter x Hunter. Non solo puoi migliorare la tua aura di Nen, ma puoi rilevare gli altri e canalizzarla per creare vari poteri che vengono utilizzati in combattimento.

Ogni persona è diversa l’una dall’altra, quindi le applicazioni di come usano il loro Nen possono differire. Alcuni potrebbero usarlo per migliorare il proprio corpo fisico in modo che sia più veloce o più forte, mentre altri potrebbero essere in grado di creare qualcosa da usare in battaglia.

Per questo motivo, ci sono sei classi principali in cui cadono tutti gli utenti di Nen, troviamo i potenziatori che potenziano i loro corpi, i prestigiatori che sono in grado di creare qualcosa da usare, i manipolatori che sono in grado, beh, di manipolare altre cose nel mondo reale, Specialisti che non rientrano in nessuna delle categorie di cui sopra e altro ancora…

L’Associazione Hunter

Gli utenti di Nen possono essere trovati in tutto il mondo in Hunter x Hunter, ma il titolo della serie deriva dagli Hunter che usano le loro abilità per vari compiti. Questi cacciatori fanno parte della Hunter Association, che è un’enorme organizzazione basata sul completamento dei contratti.

Ci sono molte missioni diverse che gli Hunter parte dell’Associazione possono svolgere, come eliminare mostri da qualche parte, trovare una persona scomparsa, localizzare un luogo nascosto e così via. La Hunter Association si trova in tutto il mondo con molti Hunter diversi che la compongono.

Non necessariamente tutti gli Hunter sono di buon cuore come gli altri, con alcuni che hanno obiettivi più egoistici di altri che hanno in mente il bene superiore. Tuttavia, la Hunter Association è un gruppo altamente esclusivo con l’appartenenza a un compito molto sfuggente.

La Hunter Association consente ai nuovi Hunter di unirsi se sono in grado di superare con successo l’esame per cacciatori che si tiene ogni anno. L’esame è difficile con un numero esiguo di persone che passano ogni volta. Ci sono più parti e molte persone trascorrono diversi anni a provarlo più e più volte fino a quando non superano l’esame e diventano un Hunter autorizzato.

Personaggi Principali

Il cast principale di Hunter x Hunter segue il già menzionato Gon e il suo gruppo di amici Hunter mentre cercano di completare varie missioni, alcune delle quali sono più personali di altre. Gon stesso è un aspirante Hunter che si unisce all’esame per Hunter per ricevere una licenza e avvicinarsi di un passo alla ricerca di suo padre.

Nel processo, incontra il suo futuro migliore amico, Killua, che ha più o meno la stessa età e vuole anche diventare un Hunter. Killua è un misterioso ragazzo dai capelli bianchi le cui motivazioni non sono necessariamente note dal momento in cui Gon lo incontra, ma vengono rivelate col passare del tempo.

Il membro più anziano del gruppo è Leorio, uno studente di medicina che desidera guadagnare i soldi che offre essere un Hunter per finanziare i suoi desideri di diventare un giorno un grande dottore. È una specie di persona anziana equilibrata nel gruppo, ma non necessariamente il leader.

E, ultimo ma non meno importante, c’è Kurapika. Anche gran parte del passato di questo personaggio è avvolto nel mistero, ma è chiaro che è l’ultimo membro del suo clan e desidera vendicarsi di coloro che lo hanno ucciso. Diventa un Hunter per ottenere le risorse per trovare le persone che lo hanno fatto.

Mentre quelli sono gli eroi principali della serie, c’è un ultimo personaggio principale che viene introdotto all’inizio e che vale la pena menzionare, ed è Hisoka, il preferito dai fan. In tutta onestà, essendo fan della serie, è difficile dire dove si adatterebbe meglio: nella sezione degli eroi o dei cattivi.

Detto questo, Hisoka è un membro principale del cast e una persona ricorrente che può essere un amico o un nemico in un attimo. Il jolly della serie, Hisoka è una sorta di giullare con un’intrigante abilità Nen e un’ossessione snervante per Gon e Killua i cui obiettivi finali sono incerti.

Principali cattivi: Phantom Troupe

Dal lato dei cattivi di Hunter x Hunter, ci sono più che sufficienti antagonisti nella serie per stuzzicare davvero l’appetito dei fan. Inizialmente nella serie, ce ne sono pochi poiché la storia si concentra sull’esame da Hunter e sulla scoperta del mondo oltre ai momenti strani che Hisoka ha occasionalmente.

In effetti, la serie è fantastica per non aver necessariamente bisogno di cattivi specifici a volte, ma quelli che si presentano sono fantastici.

Senza rovinare alcuni degli archi successivi, i cattivi principali che dovreste conoscere inizialmente sono i membri di Phantom Troupe.

La Phantom Troupe è una misteriosa organizzazione di cattivi con specifici tatuaggi con un ragno su di loro per ribadire la loro partecipazione a questo gruppo malvagio. Ci sono diversi membri di questo gruppo e ognuno di loro è estremamente potente a pieno titolo.

Senza entrare troppo nei dettagli della Phantom Troupe, detta anche “Il Ragno”, uno dei primi combattimenti che vedrete con uno dei membri è folle e solo l’inizio di quello che verrà più avanti nella serie. In effetti, i Phantom Troupe sono i migliori cattivi della serie e tutto ciò che li circonda è il culmine di Hunter x Hunter. Ce ne sono anche molti altri, ma nessuno è paragonabile a questi nemici vili e straordinariamente potenti per Gon e la banda.

Se volete interessarvi a Hunter x Hunter, è ora di iniziare a leggerlo e guardarlo. Per il manga stesso, ci sono alcuni posti in cui puoi iniziare a leggerlo, ma per i fan del digitale, ti consigliamo di controllare il sito Web di Viz Media dove potrete leggerne alcuni gratuitamente.

La stragrande maggioranza dei capitoli si trova sotto l’abbonamento, ma potete almeno iniziare la storia senza spendere ancora nulla. Naturalmente, ci sono copie digitali dei volumi manga se vuoi iniziare a leggerli.

Parlando di raccolte, molti utenti preferiscono avere supporti fisici, il che è comprensibile, quindi in tal caso, consigliamo di prendere i manga veri e propri. Questo può essere fatto acquistando da un sito online come Amazon o controllando la tua libreria locale per vedere se questa popolare serie è disponibile.

Per l’anime, la soluzione migliore è provare qualcosa come Crunchyroll se vuoi guardare tutti i 148 episodi dell’anime Madhouse con i sottotitoli in inglese attivati. Se vuoi la versione doppiata, invece, è qualcosa che è un po’ più complicato da trovare ma è presente anche su Prime Video.

Una delle parti più deludenti di Hunter x Hunter è finire l’anime e scoprire che non ci sono più episodi, né più pianificati. In tal caso, la vostra unica vera opzione è dare un’occhiata al manga e vedere gli ultimi capitoli che sono stati rilasciati nel tempo.

Mentre Hunter x Hunter è ancora senza fine in vista, soprattutto date le numerose interruzioni, ci sono altre serie simili a shonen e fantasy che sono terminate in questo momento. Ciò include Attack on Titan, una serie oscura e cruda che ha completato la sua corsa qualche tempo fa.