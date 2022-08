Batgirl: la Warner Bros. sta tenendo delle proiezioni “funebri” per il cast e la troupe

La Warner Bros. sta tenendo delle proiezioni funebri per il cast e la troupe che ha lavorato al lungometraggio su Batgirl.

Dopo la cancellazione di Batgirl, e dopo che i registi del lungometraggio hanno rivelato di non avere più accesso al materiale girato del film, il The Hollywood Reporter ha svelato che la Warner Bros. sta tenendo delle proiezioni “funebri” per il cast e la truope che hanno lavorato al progetto.

Le proiezioni funebri di Batgirl si stanno tenendo prima che il materiale relativo al lungometraggio venga completamente sottratto e tolto via dalla produzione Warner Bros. Di recente i registi Adil El Arbi e Bilall Fallah hanno parlato dell’impossibilità di accedere al materiale girato. Ecco le parole di Billal Fallah:

Ad un certo punto Adil mi chiama dicendomi di riprendere tutto il materiale con il telefono, e, andando sul server, ho scoperto che era bloccato. Non c’era più modo di accedere al film. E ci siamo detti ‘porca m***a, tutte quelle scene con Batman che non potremo tenere!’.

I due registi hanno parlato così della cancellazione del film: