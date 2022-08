Tute spaziali: la NASA ha selezionato le aziende

La NASA ha scelto le aziende che costruiranno nuove tute spaziali. Tutte le imprese interessate hanno dato alla NASA progetti per queste tute. Poi l’Agenzia Spaziale ha comunicato quelli che ha scelto. Le proposte trattano Axiom Space e Collins Aerospace. Le nuove tute spaziali serviranno agli astronauti durante le missioni Artemis sulla Luna, ma non solo a questo. Esse sostituiranno le attuali per le attività spaziali. La NASA aveva richiesto che potessero essere usate per diverse situazioni.

Il programma coprirà un finanziamento di 3.5 miliardi di dollari per entrambe le aziende, solo nel caso che siano applicate tutte le richieste della NASA. Il loro uso sembra già essere previsto per il 2025. La NASA, inoltre, ha stabilito gli standard tecnici e di sicurezza, secondo cui devono essere costruite le tute. I partner commerciali sono responsabili di progettazione, qualificazione, sviluppo, certificazione e produzione delle tute spaziali. Anche però di attrezzature per abilitare il loro uso sulla ISS e nelle missioni Artemis.

Un metodo di collaborazione con le aziende private davvero vincente, visto che la NASA chiede lo sviluppo di specifico hardware. Esso, però resta di proprietà delle aziende. Anche le tute che svilupperanno Axiom Space e Collins Aerospace resteranno delle due aziende che le useranno anche per viaggi commerciali. L’azienda Axiom Space ha affermato che assumerà circa 300 nuove persone. La NASA sta creando da alcuni anni un nuovo tipo di tute con particolare attenzione per le attività sulla Luna. Hanno il nome di xEMU e sono in fase di studio dal 2017. Un progetto in ritardo. Per ovviare al ritardo, la NASA ha chiesto l’aiuto alle aziende private.

Le nuove tute saranno ibride. La NASA è alla ricerca di risposte dall’industria per una produzione più flessibile con relativo abbattimento dei costi. L’Agenzia metterà a disposizione delle aziende i dati dei test di volo e di terra provenienti dalle attività extraveicolari della ISS. In collaborazione del progetto di sviluppo dell’Exploration Extravehicular Mobility Unit (xEMU). Questo sarà un incoraggiamento verso una transazione accelerata all’industria. Portando a una riduzione dei rischi con relativo accesso ai precedenti investimenti della NASA per tute spaziali avanzate.