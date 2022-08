The Last Case of Benedict Fox: nuovo trailer di gamplay svela il periodo di uscita

In occasione della Gamescom 2022, The Last Case of Benedict Fox è tornato a mostrarsi con un nuovo trailer di gameplay che svela anche il periodo di uscita.

In occasione del Future Game Show della Gamescom 2022, The Last Case of Benedict Fox è tornato a mostrarsi con un nuovo trailer di gameplay che svela anche il periodo di uscita del gioco. L’interessante metroidvania a tinte oscure sarà disponibile nella primavera del 2023 su PC, Xbox Series X|S e Game Pass sin dal day one.

Nei panni di Benedict Fox, un sedicente investigatore, dovremo esplorare gli anfratti di un’immensa villa decadente, il luogo del macabro omicidio di una giovane coppia, e la scomparsa del loro bambino, in cerca di indizi. Il protagonista, legato a doppio filo al suo compagno demone, dovrà sfruttare i suoi poteri per passare dalla realtà ad un mondo alternativo chiamato “Limbo“, un luogo oscuro in cui albergano i ricordi fatiscenti di coloro che ormai non ci sono più. Questa meccanica permetterà a Benedict di risolvere enigmi e scoprire gli oscuri segreti della Magione.

A metà tra metroidvania ed avventura investigativa, The Last Case of Benedict Fox vanterà anche un affascinante comparto artistico che rievoca lo stile delle opere di Tim Burton e l’iconografia lovecraftiana.