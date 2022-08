The Boys 4: Jeffrey Dean Morgan farà parte del cast nella nuova stagione

Il popolare attore Jeffrey Dean Morgan, noto per i suoi ruoli da antieroe, entra a far parte del cast di The Boys 4, in un ruolo non ancora definito.

L’annuncio, a sorpresa, arriva dai social ufficiali della serie tv Prime Video: The Boys 4 vedrà entrare nel suo cast un attore molto popolare e decisamente perfetto per il tono della serie, ovvero Jeffrey Dean Morgan, noto ad esempio per il ruolo dello spietato Negan in The Walking Dead.

Non sono, però, stati diffusi maggiori dettagli sulla sua partecipazione, al momento.

Chuffed to welcome Jeffrey Dean Morgan to The Boys S4. Can't confirm if he's gettin' any tights, though. Posted by The Boys on Thursday, August 25, 2022

Non sappiamo ancora quanto dovremo attendere per vedere la quarta stagione dello show tratto dai comics di Garth Ennis and Darick Robertson, ma Vernon Sanders, head of global television presso Amazon Studios, ha grandi progetti in programma, con una nuova season ancora più ricca ma anche una maggiore attenzione ai prossimi spin-off.

Questa la sinossi della stagione 3:

È stato un anno “tranquillo”. Patriota è sotto controllo. Butcher lavora per il governo, supervisionato da Hughie tra tutti. Ma entrambi non vedono l’ora di trasformare questa pace e tranquillità in sangue e ossa… quando i The Boys vengono a conoscenza di una misteriosa arma anti-Super, questa li fa scagliare contro i Sette, dando inizio a una guerra e inseguendo la leggenda del primo Supereroe: Soldier Boy.

Leggi anche: