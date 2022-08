System Shock: nuovo trailer del remake dalla Gamescom 2022

In occasione del Future Games Show della Gamescom 2022, il remake di System Shock è tornato a mostrarsi con un nuovo trailer che ci permette di dare uno sguardo ad alcune sequenze di gameplay inedite, il tutto accompagnato dalla voce dell’iconica SHODAN, IA antagonista dei due System Shock.

System Shock è il remake dell’omonimo action adventure in prima persona del 1994. Il gioco vanta un comparto grafico ricostruito da zero ed in alta definizione, con controlli aggiornati, un’interfaccia rinnovata e suoni e musica rimasterizzati. Ambientato su una stazione spaziale abbandonata, i giocatori devono sopravvivere in un ambiente ostile e sconfiggere SHODAN (Sentient Hyper-Optimized Data Access Network), una malvagia intelligenza artificiale determinata a distruggere l’umanità.

Leggiamo la descrizione ufficiale:

System Shock è un perfetto remake dell’innovativo titolo del 1994 e affianca il gameplay classico a una grafica HD rinnovata, un sistema di controllo aggiornato, un’interfaccia ristrutturata e una colonna sonora tutta nuova… anche SHODAN, uno dei nemici più iconici della storia del gaming, ritorna con la sua vice originale! Questa è la rinascita di un gioco leggendario, una vera e propria pietra miliare del settore.

System Shock non ha ancora una data di uscita. Il gioco arriverà su PC, PS5, Xbox Series X|S, PS4 e Xbox One.