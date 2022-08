Terra: i motivi per cui sta girando più velocemente

In meno di un giorno la Terra ha battuto il record di velocità girando su se stessa. Ciò potrebbe mandare in tilt i sistemi informatici mondiali.

Come mai la Terra sta girando più velocemente del solito? Dopo 70 anni, gli scienziati hanno registrato due giornate insolite (29 giugno e 26 luglio 2022). Quando ovvero la Terra ha impiegato meno di 24 ore per girare intorno all’asse. In queste date c’è stato un record storico di velocità con un vantaggio di 1,59 millisecondi sul tempo standard di rotazione giornaliera. Se questo succedesse di continuo stabilizzandosi, allora gli scienziati dovranno sincronizzare gli orologi mondiali. Un modo per stare al passo della velocità della Terra.

A confronto dell’orario della Terra, il nostro è troppo lento. Si tratta di un meccanismo che potrebbe mandare in tilt i sistemi informatici mondiali. Ci sarebbero problemi anche ai GPS, se le accelerazioni si prolungassero per decenni. Potrebbero mandare in tilt il sistema di triangolazione che ci permette di ricevere la posizione dai 31 satelliti in orbita che regolano il suo funzionamento.

Si tratta solo di un’ipotesi, ma con tre teorie come spiegazione. La prima teoria chiama in causa lo scioglimento delle calotte glaciali, visto che condizionano il moto di rotazione del pianeta. Un’altra sta nei modi del nucleo, alle prese da tempo con movimenti imprevedibili. Infine, la responsabilità ai chandler wobble, piccole oscillazioni dovute alla non sfericità della Terra. Con incluso lo spostamento ciclico dell’asse di rotazione terrestre di 3-4 metri dal Polo Nord (433 giorni).