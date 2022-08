Furiosa: Chris Hemsworth completamente trasformato nelle prime foto dal set

Le prime foto di Chris Hemsworth dal set di Furiosa, spin-off di Mad Max: Fury Road, mostrano l’attore che nel Marvel Cinematic Universe veste i pani di Thor in un look completamente diverso rispetto a quello in cui lo abbiamo visto fino ad ora.

Ecco alcune immagini dal set.

Nel lungometraggio Chris Hemsworth vestirà i panni di Dementus, il villain con cui si scontrerà il personaggio di Furiosa. A interpretare il character protagonista sarà l’attrice Anya Taylor-Joy.

Ecco la sinossi ufficiale di Furiosa:

La giovane Furiosa viene rapita dalle Vuvalini, cadendo tra le mani dei biker guidati da Dementus. Attraverso un percorso nelle terre di Wasteland il gruppo arriverà nella cittadella presidiata da The Immortan Joe. In mezzo a questa guerra di dominio, Furiosa dovrà cercare di sopravvivere e trovare il modo per tornare verso casa.

Le riprese del film si stanno attualmente svolgendo in Australia. Alla regia c’è ancora George Miller, che ha ideato l’universo narrativo di Mad Max, dirigendo tutti i lungometraggi della saga. Mad Max: Furiosa è atteso nelle sale cinematografiche per il 24 maggio 2024.

Potrebbe interessarti anche questa news sul film Mad Max: Furiosa: