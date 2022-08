Coraline: Neil Gaiman non è ancora pronto per realizzare il sequel

Neil Gaiman ha di recente dichiarato di aver voglia di proporre prima o poi un sequel di Coraline, ma sembra che ancora non sia arrivata l’idea giusta per portare un nuovo adattamento sullo schermo. L’autore ne ha parlato a ComicBook.com.

Ecco le sue parole:

Ho sempre detto che non avrei fatto un Coraline 2 fino a quando non sarebbe venuta fuori una storia buona quanto il primo Coraline. E fino ad ora questa cosa non è avvenuta. Non voglio che esca fuori un film fatto apposta per realizzare un sequel. Se fai un secondo film deve uscire fuori un qualcosa di simile a Toy Story 2, oppure un Padrino Parte 2, storie che alzano il livello del gioco. Perciò vorrei realizzare un qualcosa che sia migliore rispetto a Coraline.