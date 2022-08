Batman: Val Kilmer vorrebbe tornare nei panni del personaggio per un cameo

Nonostante i gravi problemi fisici che lo hanno colpito da anni, l’attore Val Kilmer è riuscito a comparire in Top Gun: Maverick, e sembra che abbia intenzione di presentare la sua candidatura per ritornare a fare Batman, anche in un cameo.

L’intervistatore Jim Vejvoda gli ha chiesto:

Ora nei film dei supereroi si sono aperte le possibilità offerte dal multiverso, con attori che in passato hanno interpretato Batman o Spider-Man, che sono tornati a vestire i panni di questi personaggi. T’interesserebbe fare di nuovo Batman/Bruce Wayne, anche in un cameo?

E la risposta di Val Kilmer è stata:

Assolutamente, per favore.

Ricordiamo che nel lungometraggio DC di prossima uscita su The Flash vedremo Michael Keaton tornare a interpretare Batman, dopo che ha fatto il personaggio nei lungometraggi di Tim Burton. E sul fronte Marvel abbiamo visto in Spider-Man: No Way Home sia Tobey Maguire che Andrew Garfield vestire nuovamente i panni del tessiragnatele.

Val Kilmer ha interpretato Batman nel lungometraggio di Joel Schmacher intitolato Batman Forever, uscito nelle sale cinematografiche nel 1995.