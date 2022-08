La recensione di Avvocata Woo, avvocato alle prime armi con un disturbo dello spettro autistico, pronta per entrare a far parte di un grande studio legale.

Iniziamo la recensione di Avvocata Woo dicendo che ogni episodio che è andato in onda finora è riassunto al meglio dal momento di illuminazione che la protagonista principale della serie sperimenta. Un sorriso irrompe sul suo viso all’alba della realizzazione, c’è un forte vento che le scompiglia i capelli e vediamo l’immagine di una maestosa balena nel mare.

Quando incontriamo Woo Young-Woo (Park Eun-Bin), un avvocato alle prime armi che ha un disturbo dello spettro autistico, è pronta per entrare a far parte dello studio legale Hanbada.

Un ritaglio di giornale incorniciato sulle pareti del ristorante Kimbap di suo padre ci dice che è il primo avvocato autistico in Corea del Sud che si è laureato con lode alla Seoul National University.

All’inizio, non si può fare a meno di tendere ad avvicinarsi alla serie con un certo livello di trepidazione. Quando le serie tv hanno protagonisti così, spesso c’è una mancanza di sfumature ed empatia nella scrittura e i personaggi diventano caricature.

L’avvocata Woo, tuttavia, è l’esempio perfetto di come una buona scrittura, empatia e sensibilità possano rivelarsi magnificamente sullo schermo. Non sorprende quindi che questo K-Drama abbia preso d’assalto il pubblico di tutto il mondo e abbia visto un aumento vertiginoso delle sue valutazioni. Si dice anche che sia in cima alla lista di Netflix delle serie tv non in inglese più visti per un paio di settimane. Di seguito il trailer pubblicato su YouTube:

Sfide e pregiudizi

Woo Young-Woo è un genio, ha una memoria fotografica, ama il Kimbap e adora i mammiferi acquatici… le balene in particolare. Se ti stai lamentando del fatto che questa è l’ennesima persona nello spettro autistico raffigurata come un’esperta sullo schermo, l’Avvocata Woo affronta efficacemente questo e molto altro sull’essere nello spettro attraverso Young-Woo, mentre affronta sfide sul posto di lavoro, affronta i pregiudizi e stringe solide amicizie.

All’Hanbada, Young-Woo ha il suo primo incontro con l’abilità sul posto di lavoro quando il suo spinoso anziano, l’avvocato Jung Myeong-seok Kang Ki-young non è affatto felice di averla nella sua squadra. Si avvicina al presidente dell’azienda e dice ha bisogno di “un avvocato che possa incontrare i clienti”.

È la sua neurodivergenza qui che si distingue, più del suo record stellare e dei suoi onori come laureata in giurisprudenza. Gli altri suoi colleghi di Hanbada comprendono il collega avvocato Choi Soo-Yeon (Ha Yoon-Kyung), che era il suo compagno di scuola di legge, e Kwon Min-Woo (Joo Jong-Hyuk). C’è anche il gentile e dolce Lee Jun-Ho (Kang Tae-Oh) del team legale, che l’aiuta a superare le complicate porte girevoli del lavoro il suo primo giorno, e presto diventa il suo compagno di pranzo.

Qualsiasi aspettativa che il fulcro della serie rimanga esclusivamente su Young-Woo che lotta o si stabilisce al lavoro viene annullata all’inizio. Le viene assegnato il suo primo caso abbastanza presto, e non passa molto tempo prima che Myeong-Seok sia impressionato; qualsiasi preoccupazione sul fatto che diventi lo stereotipato boss difficile che Young-Woo dovrà affrontare è fortunatamente eliminata.

È nel rappresentare queste relazioni e amicizie sul posto di lavoro che lo scrittore Moon Ji-Won esce dai sentieri battuti.

Young-Woo, per fortuna, non è nemmeno contrapposta all’altro membro femminile della sua squadra, l’avvocato Choi. Loro, infatti, diventano amiche e ottengono probabilmente una delle migliori scene dello show.

I K-Dramas hanno sempre eccelso nelle amicizie femminili, e che si tratti dell’avvocato Choi o di Dong Geu-Rami (l’amica di scuola di Young-Woo che è la sua più grande cheerleader), c’è così tanto amore, supporto e calore in cui crogiolarsi.

Ogni episodio tratta di un caso che il team di Young-Woo ad Hanbada si occupa e, attraverso i suoi occhi, la narrazione va ben oltre limitandosi a un serio dramma procedurale. Seguiamo il suo viaggio mentre scopre qualcosa di nuovo sulle persone, sull’etica e sul mondo che la circonda in ogni caso.

I casi vanno da un’anziana cliente alle prese con un’accusa di omicidio contro suo marito, un disertore nordcoreano accusato di aggressione, ad aiutare i residenti della pittoresca cittadina di Sodeak Dong a prendere la via legale contro la costruzione di un’autostrada, mentre vanno contro lo studio legale rivale Taesan.

Un Ally McBeal coreano con una nuova anima

Lo studio legale Hanbada e le persone su cui si concentra Avvocata Woo, sono un microcosmo del mondo esterno e di come tratta le persone come Young-Woo che sono nello spettro autistico.

Ci sono diverse scene che ci costringono come spettatori a riflettere sui nostri pregiudizi interiorizzati.

Quando Young-Woo sta passeggiando con Jun-Ho, il compagno di classe di quest’ultimo che si imbatte in loro, gli chiede se sta facendo volontariato con i disabili da una casa vicina. Questo è seguito anche dal sessismo sul posto di lavoro, reso evidente soprattutto quando Young-Woo incontra un nuovo cliente che non riconosce la sua presenza, poiché si trovano in una stanza piena di avvocati maschi.

C’è sensibilità, umorismo e gentilezza che Park Eun-Bin porta con il suo ritratto dell’avvocata Woo. Questo è il miglior ruolo in carriera per l’attrice e si avvicina alla scia della sua interpretazione in L’affetto del re per il quale ha ottenuto una nomination al premio Baeksang. È un piacere da guardare, sia quando discute animatamente in tribunale, sia mentre parla tranquillamente del suo autismo e del modo in cui le persone la percepiscono.

Tuttavia, ci sono state alcune valide critiche sul fatto che Young-Woo non sia stata interpretata da un’attrice con autismo. Ma la scrittura e il modo in cui il personaggio è stato concepito, merita di essere lodato. In nessun momento in Avvocata Woo Young-Woo viene presa in giro, e c’è così tanto da amare e imparare da lei.

Interpretando la “bandiera più verde” di Jun-Ho mentre viene celebrato dai fan, Kang Tae-Oh è affascinante e dolce. C’è genuina ammirazione e calore mentre si prende cura di Young-Woo, anche se non oltrepassa mai i suoi confini professionalmente e rimane un alleato silenzioso e solido. È ammirevole come questa storia d’amore non abbia messo in ombra tutti gli altri aspetti della serie, e sarà interessante vedere come la relazione verrà portata avanti nei prossimi episodi. Visto in ruoli comici in altri famosi K-Drama, Kang Ki-young è anche una rivelazione nei panni del tranquillo, serio e tuttavia solidale avvocato senior Jung Myeong-seok.

Con dieci episodi, il K-Drama sta ora entrando nelle sue ultime tre settimane in cui saranno trasmessi sei episodi. Ci sono sfide professionali, drammi che circondano la madre naturale di Young-Woo e una relazione romantica tutto sul tavolo imbandito della serie. Il più grande punto di forza di Avvocata Woo finora è stato il modo in cui ha efficacemente bilanciato la sensibilità e le sfumature nella scrittura con i suoi personaggi sinceri e simpatici. Speriamo che l’empatia e l’accettazione continuino.

Avvocata Woo è una serie tv spiritosa e leggera che raramente richiede una comprensione della legge o ASD per essere apprezzata dagli spettatori. Sostiene lo specchio per quelli di noi, come le persone con cui Young-woo si incrocia, per riflettere sui nostri comportamenti e idee sbagliate sulla neurodivergenza. La serie tv, sebbene non del tutto impeccabile nelle sue rappresentazioni finora, genera accettazione ed empatia per coloro che vivono con ASD, e questo di per sé è motivo di celebrazione.

Avvocata Woo è attualmente in streaming su Netflix.