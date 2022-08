Terrifier 2: il trailer del film horror con Art the Clown

Art the Clown è tornato, ed a lanciare il nuovo capitolo horror con protagonista il pagliaccio assassino è il trailer di Terrifier 2. Il lungometraggio arriverà nelle sale cinematografiche il 6 ottobre. I protagonisti del film saranno Lauren LaVera e Elliot Fullam.

Qui sotto trovate il trailer di Terrifier 2.

Nel nuovo capitolo il pagliaccio ritornerà a Miles County, dove s’impegnerà a dare la caccia ad una giovane adolescente ed al suo fratello durante la notte di Halloween. Il filmato mostra proprio i due personaggi principali mentre discutono a tavola sula figura di Art the Clown. Le loro peggiori paure si riveleranno quando il character si presenterà durante una festa di Halloween.

Protagonisti del nuovo film sono Lauren Lavera, David Howard Thornton, Elliott Fullam, Sarah Voigt, Kailey Hyman, e Casey Hartnett. Il lungometraggio è stato scritto e diretto da Damien Leone, e prodotto da Phil Falcone, George Steuber, Damien Leone, Steven Della Salla, Mike Leavy, Jason Leavy.

Così come è accaduto per il primo film, anche Terrifier 2 è stato finanziato grazie ad un crowdfunding che in 24 ore ha ottenuto il doppio dei guadagni rispetto a quanto richiesto per raggiungere il goal della campagna di finanziamento.