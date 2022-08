Sonic Frontiers: data d’uscita svelata ufficialmente con un trailer

In occasione dell’Opening Night Live, SEGA ha svelato ufficialmente la data d’uscita di Sonic Frontiers con un trailer. Il gioco sarà disponibile a partire dall’8 novembre 2022 per PS5, PS4, Xbox Series S/X, Xbox One, Nintendo Switch e PC. Vediamo il filmato.

La data d’uscita della nuova avventura del porcospino blu è stata svelata per errore qualche ora fa con pubblicazione del video in questione sul canale Youtube ufficiale giapponese di Sonic. Il video, rimosso poi da sega, è stato condiviso per sbaglio prima del tempo facendo diffondere rapidamente la notizia in rete. La stessa data, inoltre, era stata anche recentemente avvistata nel database di Steam.

Annunciato in occasione dei The Game Awards 2021, Sonic Frontiers è il nuovo titolo della celebre serie Sega con protagonista l’iconico riccio blu per la prima volta in salsa open world. In questo nuovo titolo, Sonic potrà sfrecciare alla velocità della luce senza confini ed esplorare liberamente le vaste zone del mondo di gioco, affrontando i nemici grazie ad un sistema di combattimento che gli permetterà di agganciare i nemici ed eseguire spettacolari combo per aumentare i danni inflitti.