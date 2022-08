New Tales from the Borderlands annunciato ufficialmente con trailer e data d’uscita

In occasione dell'Opening Night Live della Gamescom 2022 è stato mostrato il trailer con tanto data di uscita di New Tales from the Borderlands. Ecco i dettagli.

Dopo i recenti rumor, finalmente arriva la conferma ufficiale: in occasione dell’Opening Night Live della Gamescom 2022 è stato annunciato ufficialmente Tales From the Bordelands con trailer e data d’uscita. Il gioco sarà disponibile a partire dal 21 ottobre 2022 per PC, Nintendo Switch, PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X|S. Vediamo il trailer d’annuncio.

Il filmato ci permette di fare la conoscenza con alcuni dei protagonisti della storia, immersi in rocambolesche avventure, senza offrici però nessun assaggio sulle novità presenti in questo nuovo capitolo. Vi ricordiamo che questa volta il gioco non sarà sviluppato come in passato da Telltale, ma da Gearbox Software. Il gioco infatti offrirà nuovi volti, nuove storie, nuovi contenuti, ma senza rinunciare allo stile e al tratto distintivo che caratterizza da sempre il folle immaginario di Bordelands.