Mal di pancia: a causarlo può essere l’aria condizionata

In questa estate rovente si è avuta la corsa ai ventilatori e condizionatori. Attenzione a quando utilizziamo tali dispositivi! Il troppo raffreddamento dell’ambiente o il getto d’aria completamente diretto possono causare alcuni problemi fra cui dolori alla pancia. Ecco perché.

Bisogna trovare refrigerio: rinfrescare l’ambiente va bene, ma non se ne deve abusare. Il condizionatore, infatti, ha l’aria troppo fredda e diretta e quindi rischia di causare malanni o tosse o mal di pancia. Non si tratta solo di risparmiare energia, ma anche come rispetto per la salute. Uso smodato del condizionatore e sbalzi di temperatura possono essere causa di febbre, raffreddore, dolori articolari, problemi polmonari e mal di testa. La causa è la pulizia non approfondita dei filtri che può far restare i germi nell’aria.

Il mal di pancia insieme a dissenteria è fra i sintomi più comuni, quando lo sbalzo è di tanti gradi. Causa problemi maggiori se si soffre già di problemi a stomaco e intestino e di digestione. Inoltre, anche per chi soffre di intestino irritabile e reflusso. Una soluzione sarebbe l’uso della funzione deumidificatrice. Meglio quindi usare temperature eccessivamente basse, utilizzando più il deumidificatore o il ventilatore. Un modo per avere più fresco senza avere il getto freddo addosso in maniera diretta.