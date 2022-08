iPhone 14, ipotesi keynote con pubblico in sala: “ecco perché hanno scelto un mercoledì”

Per la prima volta dall'inizio della pandemia, Apple potrebbe presentare i nuovi iPhone con un evento in presenza. Lo Steve Jobs Theater tornerà a rivivere?

Secondo il giornalista Mark Gurman, Apple presenterà i nuovi iPhone 14 ad inizio settembre. Per la precisione, l’evento sarebbe fissato per il 7 settembre. È una data piuttosto insolita: è un mercoledì, ma tutti i keynote degli ultimi anni si sono sempre tenuti di martedì. Possibile che Cupertino abbia improvvisamente deciso di rompere la sua tradizione?

Secondo Gurman, questa scelta nasconderebbe una buona notizia. Apple, infatti, avrebbe deciso di tenere – per la prima volta dallo scoppio della pandemia – l’evento di presentazione dei nuovi iPhone 14 dal vivo. Niente video pre-registrato, insomma, ma un evento con pubblico in sala.

Per la prima volta dopo molti anni, la sala dello Steve Jobs Theater potrebbe tornare gremita di giornalisti, blogger, influencer e insider dell’industria. Per il momento di certo non c’è ancora nulla: Apple deve ancora mandare gli inviti. Ma la tesi di Gurman regge e vale la pena di darle una letta.

“Mercoledì è un giorno atipico per il lancio di un prodotto della Apple”, spiega il giornalista. Ma bisogna tenere conto di un dato importante: lunedì gli Stati Uniti festeggiano il Labor Day. Significa che le banche saranno chiuse, così come gli uffici. Più in generale, significa che i lavoratori, giornalisti inclusi, staranno a casa a riposarsi. Se è vero che Apple vuole tenere l’evento in presenza, sarebbe stato piuttosto cinico costringere migliaia di persone a spendere un giorno festivo in aereo. Da qui l’esigenza di spostare l’evento di presentazione di un giorno, in modo da consentire a tutti di arrivare a Cupertino con calma, usando martedì per gli spostamenti, senza dover rinunciare ad un giorno di riposo.