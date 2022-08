Se siete in cerca di qualcosa che risvegli il vostro romanticismo ormai dato per disperso questi 10 k-drama su Netflix vi potranno aiutare. Non facciamo miracoli.

Siete scappati su un’isola deserta per le vacanze per evitare brutti incontri? Il lockdown ha dato il colpo di grazia a un vostro rapporto ormai estremamente usurato? Vi siete dei al rimorchio selvaggio di qualunque cosa respiri? Non importa in quale di questi cliché voi siate caduti c’è sempre tempo per ritrovare il romanticismo perduto. Guardare una spensierata serie romantica con gli amici o un partner è sempre divertente e confortante.

Assistere a qualcosa di così puro e riconoscibile che si svolge sullo schermo non solo tocca il vostro cuore, ma eleva anche il vostro umore. E con tutte le serie coreane che stanno conquistando il mondo, questi 10 K-dramma romantici su Netflix sono ciò di cui avete bisogno per ritrovare fiducia nell’amore.

Il perfetto mix di trama forte, chimica scoppiettante tra la coppia principale, tempismo comico e un cast stellare vi terrà incollati agli schermi TV.

Da Start-Up a Descendants of the Sun, aggiungiete ai preferiti queste 10 serie romantiche coreane che sicuramente vi pizzicheranno le corde del cuore. Eccovi i 10 migliori K-dramma romantici su Netflix da guardare nel 2022. Un assaggio con un trailer di Romance is a Bonus Book pubblicato su YouTube:

Crash Landing on You (2019-2020)

Valutata con un impressionante 8,7 su IMDb, la serie televisiva sudcoreana è scritta da Park Ji-eun e diretta da Lee Jeong-hyo. La serie di 16 episodi vede protagonisti Hyun Bin e Son Ye-jin nei ruoli principali.

La storia ruota attorno a un’ereditiera sudcoreana, che atterra accidentalmente in Corea del Nord. Ma il destino ha altri piani, poiché un affascinante ufficiale dell’esercito decide di aiutarla.

Il successo internazionale di Crash Landing on You è una degna sorpresa che gli amanti del romanticismo devono guardare se non l’avete già fatto. Ci sono piccoli spoiler più avanti.

La storia d’amore di Yoon Se-ri e Ri Jeong-hyeok è il fulcro di Crash Landing on You. Il loro amore è provato e messo alla prova per tutta la serie. Ci vengono dati molti momenti gloriosi per crogiolarci nella loro storia d’amore, dalle piccole cose e momenti casuali di intimità a quelli grandi e drammatici. Hyun Bin e Son Ye-jin sono fantastici partner cinematografici con una chimica fuori dagli schemi che ha portato a una relazione tra i due nella vita reale.

Gli sguardi che condividono e le loro interazioni sullo schermo racchiudono magnificamente il viaggio emotivo che Se-ri e Jeong-hyeok stanno intraprendendo.

Le amicizie che crescono in questo show sono d’oro. I soldati sotto il comando di Ri Jeong-hyeok hanno chiaramente tutti un forte cameratismo tra loro. Guardare ognuno di loro conoscere e avvicinarsi a Se-ri è un piacere. C’è un vero amore e lealtà tra loro tutto ciò che cresce durante la serie. Amerete anche le amicizie femminili che sbocciano tra Se-ri e gli abitanti del villaggio che incontra. Dopo i loro inizi rocciosi e ingannevoli, tra loro si forma una vera amicizia. Compreso il loro essere lì per Se-ri, quando le cose con il suo “fidanzamento” con Jeong-hyeok sembrano prendere una svolta.

Hometown Cha-Cha-Cha (2021- )

La serie coreana di 16 episodi narra la storia di un dentista che decide di aprire il suo studio in un villaggio sul mare. Come vuole il destino, la sua strada si incrocia con una persona da tuttofare che vive nel villaggio.

La serie vede come protagonisti Shin Min-a nei panni di Yoon Hye Jin e Kim Seon-Ho nei panni di Hong Du Sik, tra gli altri personaggi. Con una valutazione IMDb di 8,6, potete guardare la serie su Netflix.

Una serie tv ariosa e rilassata, Hometown Cha Cha Cha è un po’ come una vacanza al mare in forma di k-drama.

È tortuoso e a volte sembra che non accada molto nel nostro mondo drammatico, ma il fascino della piccola città di Gongjin, insieme ai suoi abitanti altrettanto affascinanti, è tale che alla fine ti entra sotto la pelle, e poi non vi lascia andare.

Il Main Event della serie è il duo con le doppie fossette di Shin Min Ah e Kim Sun Ho, e la loro dolcezza combinata è probabilmente l’arma più letale. Perfetto per quando stai cercando qualcosa di leggero, dolce e per stare bene.

It’s ok not to be ok (2020)

Interpretato da Kim Soo-hyun, Seo Ye-ji e Oh Jung-se, il K-drama descrive la guarigione emotiva di uno scrittore antisociale e di un custode di un reparto psichiatrico quando le loro vite si intrecciano.

Scritto da Jo Yong e diretto da Park Shin-woo, la serie è valutata 8,7 su IMDb. Potete guardare la serie di 16 episodi su Netflix.

Un melodramma carnoso, oscuro e stravagante che esamina le difficoltà affrontate da persone che soffrono di traumi e malattie mentali, It’s Okay non è affatto una serie facile da vedere per chi ha avuto modo di sperimentare questo in prima persona.

C’è molto da disfare, sentimenti difficili da provare e persino pregiudizi interni da esaminare. Quindi, se state cercando solo una commedia romantica, probabilmente non fa per voi, per ora.

Tuttavia, è straordinariamente soddisfacente assistere ai viaggi dei nostri personaggi, perché quei viaggi sono rappresentati in modo così organico, che tutta la crescita e il progresso sembrano guadagnati e veri.

Le fantastiche esibizioni del – con una menzione speciale a Oh Jung Se per la sua interpretazione straordinariamente sorprendente di un personaggio autistico – danno vita a tutto e non è difficile lasciarsi coinvolgere dai viaggi dei nostri personaggi.

Ci sono alcuni dossi sulla strada, ma nel complesso questa si è rivelata una serie tv molto soddisfacente.

Descendants of the Sun (2016)

Questa bellissima storia d’amore parla di un soldato ferito che incontra un chirurgo e si innamora di lei. Ciò che li separa sono le loro ideologie opposte. Riusciranno a unirsi nonostante le loro differenze?

Con un punteggio di 8,3 su IMDb, il cast ha Song Joong-ki e Song Hye-kyo come protagonisti. Il blockbuster drammatico coreano Descendants Of The Sun è una serie essenziale per tutti i fan di K-drama e può essere apprezzato sia da donne che da uomini, dal momento che, a differenza di molti altri K-drama, non può essere limitato a una semplice descrizione di “film da ragazze”; ha molti ingredienti deliziosi che delizieranno entrambi i sessi:

romanticismo per le ragazze, schermaglie militari, molte riprese d’azione, politica internazionale e intrighi criminali per i ragazzi, ed entrambi amano l’umorismo di questa serie.

Descendants Of The Sun presenta anche una parte significativa della sua storia girata in Grecia, aggiungendo un senso di esotismo che raramente si trova nella maggior parte degli altri K-drama oggi. Viaggiare in altri luoghi per girare parte di una storia aggiunge sempre interesse a un K-drama perché i coreani tendono ad essere un popolo insulare, quindi quando i loro drammi televisivi sono ambientati in luoghi in tutto il mondo, ciò rende i loro spettatori più curiosi.

La scrittrice principale, Kim Eun Sook, ha alle spalle un grande curriculum di grandi successi, ad esempio Secret Garden e Heirs and Lovers In Paris e A Gentleman’s Dignity. Descendants Of The Sun. È stata anche esportato in 32 paesi, quindi ha la capacità di portare milioni di fan in più al già fiorente numero di appassionati di K-drama in tutto il mondo.

Start-Up (2020- )

Questo stimolante K-drama romantico su Netflix parla di un gruppo di giovani imprenditori che cercano di trovare la loro strada nell’industria tecnologica coreana mentre sperimentano amore e successo.

Valutata 8,1 su IMDb, la serie è scritta da Park Hye-ryun e diretta da Oh Choong-hwan. Il cast stellare vanta Bae Suzy, Nam Joo-hyuk, Kim Seon-ho e Kang Han-na in ruoli chiave.

Cosparso di dolcezza e personaggi e relazioni affascinanti, prende come sfondo il mondo degli aspiranti imprenditori. Inoltre, vi farà conoscere il talentoso Kim Seon Ho.

Come suggerisce il titolo, Start-Up è ambientato in un luogo immaginario chiamato Sandbox che aiuta le start-up promettenti a stabilirsi. Suzy e Kang Han Na interpretano rispettivamente le sorelle Seo Dal Mi e Won In Jae, che si sono separate durante l’infanzia quando i loro genitori hanno divorziato.

Nam Joo Hyuk interpreta Nam Do San, un brillante ingegnere di software che vuole avviare la propria impresa insieme ai suoi due amici. Kim Seon Ho interpreta Han Ji Pyeong, un investitore che ha un legame d’infanzia con Dal Mi e sua nonna (Kim Hae Sook).

Il dramma ha un’atmosfera fresca e giovanile che è ulteriormente sottolineata da una tavolozza di colori chiari. La maggior parte dei personaggi sono brave persone con un cuore dolce e semplice. Sebbene la posta in gioco non sia molto alta come nei precedenti drammi di Park Hye Run, le persone qui sono cordiali, affettuose e giuste come in quelle serie.

Le relazioni sono ben disegnate e il dramma ha alcune scene meravigliosamente realizzate. Poiché la storia è ambientata in un mondo di start-up, il dramma spiega il funzionamento e le tendenze della stessa.

Nonostante non sia esattamente accurato, la serie fa un ottimo lavoro nell’introdurre le varie sfere di una start-up: sogni, sfide, fasi, potenziale, rischi, finanziamenti. Ogni episodio prende una parola dal glossario di avvio e procede a mostrare quell’aspetto nei capitoli professionali e personali dei personaggi. Tutto sommato, il dramma assume una visione semplificata e raffinata del regno delle start-up. Il dramma ha un grande quoziente comico. La colonna sonora di Start-Up è altrettanto vivace e ottimista.

What’s Wrong with Secretary Kim (2018)

Il romantico K-drama parla di come la vita di un erede d’affari egocentrico va a rotoli quando il suo abile assistente personale decide di smettere. Con Park Seo-joon e Park Min-young nei ruoli principali, la serie è stato un vero successo con un punteggio IMDb di 8,1. La serie di 16 episodi è basata sull’omonimo romanzo di Jung Kyung-yoon.

What’s Wrong With Secretary Kim è un classico K-drama di commedie romantiche. Pubblicato nel 2018, questo dramma d’ufficio resiste fino ad oggi, con un’eccellente recitazione, una premessa interessante e alcune solide risate.

Mentre gli episodi successivi tendono a trascinarsi un po’ e il mistero centrale è dolorosamente ovvio da capire, la folle chimica tra i nostri due protagonisti è più che sufficiente per oscurarlo.

Questo è uno di quei rari K-drama in cui una storia avvincente non ha bisogno di essere la parte centrale di un dramma per metterlo fuori gioco. A volte la chimica tra gli attori e il cameratismo è sufficiente per far avanzare la serie – e il segretario Kim ne è un ottimo esempio.

La storia ruota attorno al narcisista Lee Young Joon, un arrogante vicepresidente che ama se stesso. Con sgargianti esibizioni di “aura” e una netta mancanza di riconoscimento per il benessere dei suoi lavoratori, Young-Joon non ha alcuna cura al mondo. La roccia al suo fianco sembra essere la segretaria Kim Mi-So, che decide di licenziarsi dopo un lungo periodo di servitù. Il giovane Joon è scioccato e cerca di fare tutto il possibile per fermarla. Ma per Mi-Jo, è determinata a concentrarsi su se stessa piuttosto che su Young Joon.

Mentre Young Joon lavora instancabilmente per riconquistare la sua segretaria disinteressata, i loro sentimenti iniziano a crescere mentre contemporaneamente affrontano i traumi del loro passato.

Il risultato è una commedia romantica esilarante che presenta alcuni momenti memorabili e un finale eccellente per completare il tutto.

Weightlifting Fairy Kim Bok-joo (2016-2017)



La commedia romantica per adulti è diretta da Oh Hyun-jong e vede protagonisti Lee Sung-kyung, Nam Joo-hyuk, Lee Jae-yoon e Kyung Soo-jin nei ruoli principali.

La storia segue un gruppo di atleti universitari che si sforzano di eccellere nei loro campi. Tra loro c’è una star del sollevamento pesi che incontra la sua amica d’infanzia – una nuotatrice di talento – solo per rendersi conto di avere una cotta per suo cugino. Con un punteggio di 8,4 su IMDb, potete guardare la serie su Netflix.

A chi non piace una bella storia di formazione? C’è qualcosa di così commovente e affascinante nel dare uno sguardo alla vita di un personaggio mentre iniziano a prendere parte al mondo, scoprire se stessi e coloro che li circondano.

Abbiamo la possibilità di sentirci come se stessimo crescendo con loro. Viviamo le loro prime volte come se fossero di nuovo le nostre prime: primo lavoro, prima volta al college, prima relazione seria.

Questa serie racchiude tutto questo con meravigliose dosi di divertimento, umorismo e personaggi adorabili che vi faranno tifare fino all’ultimo episodio.

La storia si concentra sull’eroina del titolo, Kim Bok-Joo, una giovane donna che insegue il suo sogno di sollevare pesi nel campus di un atleta universitario. Lì, Bok-Joo esce con i suoi migliori amici, due atleti di sollevamento pesi della sua età e fuori dal campus aiuta suo padre con il suo piccolo ristorante. Incontra Jung Joon-Hyung, un nuotatore del campus, che era sua amica dai tempi delle elementari e che trova fastidiosa. Quando Bok-Joo si innamora di un bel dottore (che è il fratello di Joon-Hyung), Bok-Joo inizia a mettere in discussione la sua passione per il sollevamento pesi. Vuole ancora farlo? Non preferirebbe essere solo una ragazza normale?

Romance is a Bonus Book (2019)



Con un cast stellare composto da Lee Na-young, Lee Jong-suk, Jung Eugene e Wi Ha-joon nei ruoli principali, la trama parla di un caporedattore di una casa editrice, che è all’apice del successo. Tuttavia, una svolta lo attende quando la sua strada si incrocia con un ex copywriter in cerca di lavoro. Classificata 8.0 su IMDb, la serie è disponibile su Netflix.

Non siamo sicuri del perché, ma guardare Romance Is A Bonus Book ci ha dato enormi vibrazioni di Crazy Ex-Girlfriend. Forse è stata la canzone e il numero di ballo nei primi quindici minuti della serie, poiché Dan-i immagina cosa avrebbe dovuto fare in un’intervista in cui sa che sarà interrogata sui sette anni di pausa nel suo curriculum.

Potrebbe anche essere il fatto che Dan-i ed Eun-ho hanno una relazione inspiegabilmente platonica anche se ruotano l’uno attorno all’altro da decenni.

Tutto nella serie ha gli stessi elementi di fantasia che incontrano la realtà che ha la versione di Rachel Bloom. È divertente in alcuni punti, serio in altri.

Ma ciò che ci ha fatto guardare il primo episodio di questa serie coreana è stato Lee, che è piuttosto avvincente nei panni di Dan-i. Sta attraversando un momento difficile, ma ha la presenza di spirito di sapere che non sta cercando un principe azzurro che la aiuti, come vediamo quando un bell’uomo la trova e le dice come ha trovato le sue scarpe. Sa che deve farcela da sola e che la determinazione di fronte a toccare il fondo è evidente nella performance di Lee. Ci sono strati che non abbiamo visto nelle serie di questo tipo fino a questo punto, ed è piacevole da guardare.

My Secret Romance (2017)

La serie di 14 episodi ruota attorno a una nutrizionista che incontra il suo capo, che si scopre essere qualcuno con cui era andata a letto.

Sung Hoon, Ji-eun Song e Jae-yeong Kim formano il cast principale della serie. Valutata 8,6 su IMDb, la serie è diretta da Kang Cheol-woo.

Quando vuoi solo goderti un k-drama per stare bene, questo è quello da vedere. Quando volete rifarvi gli occhi con la bellezza del protagonista principale. Quando volete vivere scene da batticuore e avere voglia di innamorarvi. Francamente, un dramma non deve essere intenso per essere grandioso. In effetti, un dramma meno intenso e ben fatto è mille volte migliore. Questo è quel dramma.

Sung Hoon è perfetto per questo ruolo. Ha il tipo di viso che può esprimere molto bene dolcezza, freddezza e sensualità. Le sue caratteristiche facciali forti si adattano bene alle scene snob rigide e incisive. Eppure, quando la scena richiede morbidezza, quest’uomo vi scioglierà il cuore con il suo bel sorriso. In una nota a margine, ha uno dei migliori sorrisi del settore.

Questo dramma ha tutti i soliti cliché della commedia romantica. Qualunque cosa pensate, loro ce l’hanno. Ma i Kdramas sono piuttosto speciali nei loro cliché. In qualche modo, li riconfezionano in qualcosa di magico ogni volta.

Nevertheless (2021)



Basata su un popolare webtoon con lo stesso nome, la serie di 10 episodi parla di due compagni di classe che sono attratti l’uno dall’altro ma sono cinici riguardo alle relazioni romantiche. Tuttavia, il duo viene coinvolto in un’equazione amici con benefici.

La serie ha Han So-hee e Song Kang nei ruoli principali. Scritto da Jung Won e diretto da Ga-Ram Kim, la serie ha un punteggio di 7,3 su IMDb.

Tuttavia è uno di quei tipi di K-dramas che dipendono davvero dalla chimica dei due protagonisti. Il primo episodio della serie, scritto da Jung Won basato su una serie di webtoon, si concentra sul “meet-cute” tra Na-bi e Jae-eon, ma ciò che suggerisce solo ciò che accadrà, le complicazioni che impedire a loro due di stare insieme è che entrambi hanno i loro problemi con il romanticismo e la monogamia.

Questa sarà la cosa principale che attirerà gli spettatori in questo serie. Na-bi è stata così bruciata dal fidanzato che, anche nella sua voce fuori campo, puoi dire che l’idea di trovare “l’unico” è lontana dalla sua mente. E Jae-eon sarà un osso duro da rompere. Man mano che la loro attrazione cresce e poi diventa complicata dai loro problemi, la seriedovrebbe diventare più interessante.

Speriamo anche che alcuni dei personaggi secondari, in particolare i compagni di scuola di Na-bi, abbiano anche più tempo. A un certo punto, gli spettatori avranno bisogno di una pausa dall’avanti e indietro tra i personaggi principali e avere storie per il cast di supporto aiuterà in questo. Ancora una volta, a volte può essere difficile da trovare nei K-dramas. Ma sembra che i personaggi secondari siano stati stabiliti abbastanza bene nel primo episodio.