Una nuova sezione di YouTube potrebbe uccidere Google Podcast

Qualcosa si muove all’interno della galassia di prodotti e servizi di Google. C’è, come dire… odore di pulizia nell’aria. A farne le spese potrebbe essere l’applicazione Google podcast, che potrebbe essere inglobato all’interno di YouTube.

Google Podcast esiste dal 2016, all’epoca era una funzione integrata all’interno di Google Play Music e che è poi stata scorporata in un’applicazione creata ad hoc. Nel frattempo sono passati sei anni e Google Play Music è morto e defunto, inglobato a sua volta da YouTube Music, che oggi è l’unico hub di riferimento per la musica di Google.

Nel frattempo è anche successo – o per meglio dire, sta succedendo ora – che su YouTube abbia fatto la sua comparsa una nuova sezione. Si chiama YouTube Podcast. In molti sul web hanno iniziato a fare 2+2. Possono davvero coesistere due prodotti in parte (se non in tutto e per tutto) sovrapponibili all’interno della medesima azienda. E se sì, per quanto a lungo?

Chiaramente c’è già chi immagine che YouTube Podcast finirà semplicemente per inglobare Google Podcast, mandando quest’ultimo brand in pensione.

Per il momento YouTube Podcast è un semplice tag all’interno della più vasta sezione esplora della piattaforma dedicata ai video. Peraltro non è nemmeno disponibile per tutti, ma solo per alcuni utenti selezionati a caso. Insomma, è ancora presto per trarre conclusioni. Al momento la sezione indicizza esclusivamente i podcast in formato video, e non contenuti esclusivamente audio.

Eppure potrebbero essere solo le prove generali e in un futuro molto vicino YouTube Podcast potrebbe diventare qualcosa di più ambizioso. Staremo a vedere.