Offerte Amazon: F1 22 in super sconto per tutte le piattaforme

Le offerte di Amazon di oggi ci portano in sconto il nuovo capitolo dedicato alla Formula 1: si tratta di F1 22 di EA Sports, che ora è disponibile in sconto per tutte le piattaforme. Il gioco permette di prendere il controllo dell’esperienza di gara della Formula 1, con opzioni immersive o casual e con tutto ciò che riguarda questo mondo.

Il prezzo del gioco, che di base si troverebbe a 59,99€ per PC, a 69,99€ per Xbox One e PS4, e 79,99€ per Xbox Series X/S e PS5, ora invece è acquistabile rispettivamente 39,99€ per PC, 48,99€ per Xbox One e PS4, e 57,99€ per Xbox Series X /S e PS5.

Il gioco inoltre presenta all’interno la modalità F1 Life, che permette di guidare anche bolidi come supercar e hypercar, gestire l’abbigliamento e ogni tratto legato all’altra faccia della medaglia dei piloti di F1. A prescindere però, il gioco punta tutto sul gameplay legato alla Formula 1, proponendo molti tracciati, tra cui il nuovo Miami International Autodrome, e tutte le nuove regole legate al campionato.

Lo sconto vale soltanto sulle versioni disco del gioco: quelle in codice si trovano purtroppo ancora al prezzo di partenza.

