Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere – Il teaser che annuncia l’uscita del nuovo trailer

Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere uscirà il 2 settembre su Prime Video, e la piattaforma streaming sta preparando gli appassionati alla nuova serie TV con un trailer in uscita domani, 23 agosto, il cui lancio è stato annunciato attraverso un teaser.

Qui sotto trovate il teaser che annuncia l’uscita del nuovo trailer su Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere.

New trailer tomorrow. #TheRingsOfPower pic.twitter.com/7deVh2kRB5 — The Lord of the Rings on Prime (@LOTRonPrime) August 22, 2022

Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere porta sugli schermi per la prima volta le leggende eroiche della mitica Seconda Era della storia della Terra di Mezzo. Questo dramma epico è ambientato migliaia di anni prima degli eventi de ‘Lo Hobbit’ e ‘Il Signore degli Anelli’ di J.R.R. Tolkien, e riporterà gli spettatori a un’era in cui furono forgiati grandi poteri, dove i regni raggiunsero la gloria e caddero in rovina, dove eroi improbabili furono messi alla prova, dove la speranza appesa ai fili più sottili e il più grande cattivo mai è uscito dalla penna di Tolkien minacciò di portare tutto il mondo nell’oscurità.

Iniziata in un periodo di relativa pace, la serie segue un cast corale di personaggi, sia familiari che nuovi, mentre affrontano il tanto temuto risorgere del male nella Terra di Mezzo. Dalle profondità più oscure delle Montagne Nebbiose, alle maestose foreste della capitale degli elfi Lindon, al regno mozzafiato di Númenor, fino agli angoli più remoti della mappa, questi regni e personaggi creeranno un’eredità che sopravviverà molto tempo dopo essersene andati.