Il Samsung Galaxy Fold4 riceve un’edizione degna di un oligarca: inserti in oro 24K e frammenti di meteorite

Anche il Samsung Galaxy Z Fold4 riceve il trattamento ‘Caviar‘. Il risultato è un trionfo di opulenza sfacciatamente di cattivo gusto al modico prezzo di oltre 11.000 euro.

Caviar è un’azienda specializzata nel ‘tuning’, per così dire, degli smartphone di fascia alta. Fondamentalmente la scheda tecnica rimane invariata, mentre il case viene impreziosito con materiali esclusivi – oro, titanio e molto altro – e, in alcuni casi, perfino con delle reliquie.

In passato l’azienda ci aveva stupito con degli iPhone con scocche in oro e pietre preziose, arricchiti ulteriormente vuoi da un frammento di un autentico pezzo del Titanic, oppure con un pezzo della stoffa del dolcevita di Steve Jobs. Insomma, avete capito lo stile.

La versione speciale del Galaxy Fold4 si chiama Heralds of the Galaxy. Questa lussuosa interpretazione del foldable viene declinata in quattro diverse versioni, con materiali e inserti diverse. Ad esempio troviamo una versione con case in vera pelle, e un’altra ancora con titanio e inserti in oro da 24 carati. Il vero pezzo di diamante, ad ogni modo, è la versione Golden Meteor con cassa placcata in oro 24K, titanio e un frammento di meteorite incastonato sul retro. Verrà prodotta in 29 unità e il prezzo per il modello da 512GB è di ben 11.570 euro. Giusto per capirci, un Galaxy Fold4 normale viene venduto a 1.879 euro.