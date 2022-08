Captain Marvel: Brie Larson ci mostra la “sua” ride all’Avengers Campus

L’attrice Brie Larson è piuttosto attiva su YouTube, dove pubblica abitualmente video personali dalla palestra o casalinghi in cui parla in gran parte di fitness, alimentazione e videogiochi, ma l’ultimo video rilasciato è decisamente inusuale, dato che è stato girato a Disneyland Paris, presso il nuovo Avengers Campus, che tra le altre cose vanta una speciale attrazione dedicata ad Iron Man e Captain Marvel.

Il video ci porta in giro per il parco, con la simpatica Brie che visita varie zone dello stesso, incontrandone lo staff per poi salire sulla roller coaster a cui ha prestato il volto… montagna russa, a quanto pare, parecchio emozionante. Al termine della corsa, per caso, incontra anche Iman Vellani, protagonista di Ms. Marvel e sua co-protagonista nel film di prossima uscita, Marvels.

