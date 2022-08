Jurassic Park: Colin Trevorrow vorrebbe un film vietato ai minori

Dopo aver diretto la trilogia di Jurassic World, il regista Colin Trevorrow ha parlato della possibilità di realizzare un lungometraggio del franchise di Jurassic Park vietato ai minori. Si tratta di una possibilità che il filmmaker non scarterebbe affatto.

Ecco le sue parole:

Non saprei rispondere con precisone, ma posso dire che se facessimo una sorta di versione alla A Quiet Place, con un film vietato ai minori piuttosto spaventoso, io personalmente avrei voglia di vedere un prodotto del genere. So che se il parental control portasse i bambini a vedere un lungometraggio del genere sarebbe un problema. Non voglio però mettere dei limiti al franchise. Le persone adorano i dinosauri, i film con i dinosauri, il franchise di Jurassic Park. L’idea di mettere dinosauri e umani insieme è un qualcosa di grandioso.

Questa è la sinossi di Jurassic World – Il Dominio, il film che ha concluso la nuova trilogia:

Due mondi entrano in collisione: l’epica saga iniziata con Jurassic Park giunge ad una conclusione in Jurassic World – Il Dominio. Diretto da Colin Trevorrow e prodotto da Steven Spielberg, registra dei due primi film della saga, Jurassic World – Il Dominio è ambientato quattro anni dopo la distruzione di Isla Nublar, quando i dinosauri hanno ripreso a vagare sulla Terra. Ad affrontare le conseguenze nefaste sul pianeta dominato nuovamente da predatori preistorici, due generazioni di eroi di Jurassic si riuniscono: Ellie Sattler (Laura Dern), Ian Malcolm (Jeff Goldblum) e Alan Grant (Sam Neill) fanno ritorno per unirsi a Own Grady (Chris Pratt) e Claire Dearing (Bryce Dallas Howard) per un’incredibile avventura che determinerà il destino dell’umanità e dei dinosauri una volta per tutte.