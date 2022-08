Days Gone: Sam Heughan potrebbe vestire i panni di Deacon St. John al cinema

Nuovo adattamento cinematografico all'orizzonte per Sony PlayStation Productions: Days Gone potrebbe diventare un film con Sam Heughan protagonista.

Sony PlayStation Productions prosegue nel suo piano allargamento degli orizzonti multimediali –tramite adattamenti cinematografici e televisivi – con un nuovo progetto, relativo questa volta a Days Gone, action adventure in terza persona di stampo survival uscito originariamente per PlayStation 4 nel 2019. Il film potrebbe avere come protagonista Sam Heughan (visto in Outlander) nel ruolo del biker e cacciatore di taglie Deacon St. John.

Il videogioco, realizzato da Bend Studios, è stato discretamente apprezzato dal pubblico, seppur non osannato dalla critica e abbia venduto un corrispettivo di copie discreto ma non lusinghiero, non bastanti ad assicurargli un sequel videoludico. L’IP, tuttavia, si presta molto alla realizzazione di un film, magari in stile The Walking Dead. A produrre e scrivere la sceneggiatura dovrebbe occuparsene Sheldon Turner, nominato agli Oscar e che ha lavorato, tra le altre cose, a X-Men – L’inizio, Tra le nuvole e Non aprite quella porta: L’inizio.

Il tutto è ancora in fase preliminare, e con tutta probabilità vedremo prima il già annunciato film di Ghost of Tsushima di Chad Stahelski.

Questa la sinossi del videogioco originale:

Days Gone è un’avventura d’azione ambientata in un mondo aperto selvaggio e ostile, sorto dalle ceneri di una devastante pandemia globale.

Vesti i panni logori dell’ex motociclista fuorilegge Deacon St. John, un cacciatore di taglie che cerca una ragione di vita in una terra piena di morte. Esplora insediamenti abbandonati in cerca di equipaggiamento per fabbricare armi e oggetti utili, o tenta la sorte insieme ad altri sopravvissuti provando a guadagnarti da vivere commerciando… o in modi più violenti.

