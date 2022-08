Bigfoot: Jesse Eisenberg interpreterà il personaggio in un film dei fratelli Zellner

Dopo aver vestito i panni di Lex Luthor in Batman v Superman, Jesse Eisenberg si prepara a interpretare un’altra figura intrigante: stiamo parlando di Bigfoot. L’attore ha rivelato questa notizia durante la sua partecipazione al Sarajevo Film Festival.

Ecco le sue parole:

Il prossimo film che farò sarà con i fratelli Zellner. Sono dei registi davvero brillanti, con i quali volevo lavorare da tanto tempo. Nel film farò Bigfoot. Sarò totalmente truccato, e non avrò battute, mi ritroverò solo a grugnire. In questo momento proiettato verso questo progetto.

Sarà curioso vedere Jesse Eisenberg nei panni di un personaggio come Bigfoot. Tra i film realizzati dai fratelli Zellner possiamo menzionare Kumiko e Damsel. Mentre riguardo alla figura del Bigfoot è popolare il lungometraggio commedia distribuito nel 1987 intitolato in Italia Bigfoot e i suoi amici.

E riguardo alla sua esperienza nei panni di Lex Luthor, Jesse Eisenberg ha dichiarato:

Per me non si è trattato di vestire i panni di un personaggio che conoscevo fin dall’infanzia, perché non sono un appassionato di fumetti. Per me si è trattato di interpretare un grande personaggio scritto da un grande sceneggiatore.