YouTube sta testando un nuovo menù laterale, lo avete già visto?

YouTube lavora ad alcune importanti trasformazioni. Non soltanto le nuove funzioni, ma anche un’interfaccia interamente rivista, in modo da rendere più semplice la navigazione.

Google ha annunciato di star sperimentando un nuovo menù laterale. Per il momento si tratta di un test, che dovrebbe già essere disponibile per un numero limitato di utenti Android selezionato casualmente. Al posto del tasto Esplora ora appare un nuovo tasto che consente di aprire un menù laterale. E’ possibile aprire il nuovo menù anche facendo un semplice swipe laterale.

Il menù laterale è disponibile esclusivamente sull’App per Android ed in fase di testing. La novità dovrebbe essere visibile esclusivamente ad un numero limitato di utenti selezionati a caso.

Il menù consente di accedere ad alcune sezioni del sito, tra cui le Tendenze, la sezione Musica, Cinema, Live, Gaming e Sport. Google ha rilasciato un’immagine ufficiale che ci permette di farci un’idea della novità.

Non è chiaro se Google intenda portare il nuovo menù anche all’interno dell’applicazione per iOS. Come già spiegato, si tratta di un test. Laddove Google decidesse di introdurre ufficialmente la nuova interfaccia è probabile che questa verrà introdotta anche sull’app per iPhone e forse anche sulla versione destkop della piattaforma.