Sex Education 4: le prime foto ufficiali, Dan Levy è Mr. Molloy

Non ci è ancora dato sapere quando uscirà, su Netflix, Sex Education 4, ma sappiamo che la produzione procede a pieno regime e, oggi, arrivano le prime tre foto ufficiali dal set, in cui possiamo scorgere, tra l’altro, Dan Levy nel ruolo di Mr. Molloy.

La stagione 4 di Sex Education è in produzione e Dan Levy si è unito al cast come Mr. Molloy! pic.twitter.com/5j73Hm9kJM — Netflix Italia (@NetflixIT) August 19, 2022

Per la quarta stagione della serie TV non ci saranno Patricia Allison (Ola), Tanya Reynolds (Lily), Rakhee Thakrar (Emily Sands), e Simone Ashley (Olivia), che non riprenderanno i loro ruoli delle precedenti stagioni. Mentre ci sarà Ncuti Gatwa come Eric, e poi saranno presenti anche Connor Swindells, Aimee Lou Wood, e Kedar Williams-Stirling, oltre naturalmente al protagonista Asa Butterfield. Il creatore del progetto, Laurie Nunn, tornerà ancora come produzione.

Ricordiamo che Sex Education è una serie Netflix che è stata lanciata nel 2019, che vede come protagonista il personaggio Otis Milburn, un adolescente britannico come tanti, figlio di Jean, una scrittrice e terapista sessuale. Tra una madre particolarmente invadente e la sua vita scolastica presso il liceo Moordale, le varie stagioni seguono il percorso di crescita di Otis, sia dal punto di vista relazionale, che nella sua vita sentimentale e sessuale.

