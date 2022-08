Pesca: in Sardegna si monitorano gli attrezzi abbandonati

Svolti intorno all’Asinara e alla parte della costiera occidentale della Sardegna i controlli realizzati da ISPRA all’interno del progetto STRONG SEA. Si tratta di monitoraggi per mappare ALDFG, attrezzi da pesca abbandonati o persi che possono distruggere gli habitat delle praterie di Posidonia oceanica e Coralligeno. L’obiettivo del progetto è mirare a tutela, miglioramento, conservazione degli habitat a livello ambientale ed ecologico. STRONG SEA è finanziato sui fondi programmati 2014-2020. Ha avuto inizio formalmente nel 2021 e ha una durata di 5 anni.

Si è appena conclusa la fase di monitoraggio degli attrezzi da pesca dispersi nell’area del golfo dell’Asinara del progetto Life Strong Sea. I ricercatori di ISPRA e AGRIS, in collaborazione con il Corpo Forestale di Vigilanza Ambientale, si sono imbarcati e hanno esplorato le zone indicate da pescatori e diving center, rinvenendo nasse e reti abbandonate, sia da strascico che da posta. È stata una fase molto importante per il progetto, perché ha permesso di capire dove e come agire per la rimozione delle reti e dove invece sarà più opportuno rendere inattivi gli attrezzi dispersi. Le rimozioni verranno effettuate a settembre e saranno condotte da biologi marini che opereranno secondo il principio della tutela degli habitat interessati, mirando a tutelarne lo stato di conservazione. Vista la complessità delle immersioni, i ricercatori si avvarranno della preziosa collaborazione dei sommozzatori della Polizia di Stato, già presenti durante le operazioni di monitoraggio appena concluse.