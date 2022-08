Offerte Amazon: Casco Star Wars Stormtrooper elettronico in super sconto

Le offerte Amazon di oggi ci portano in super sconto il casco elettronico dello Stormtrooper, direttamente da Star Wars. Il prodotto, indossabile e creato da Hasbro, è venduto ad un prezzo davvero interessante.

Il prodotto in questione è un casco indossabile dello Stormtrooper del Primo Ordine, nuova generazione di militari visti nell’ultima trilogia di Star Wars. Grazie ad un design ispirato ai film, il dispositivo ha degli attacchi regolabili e un modificatore di voce elettronico.

Parlando di quest’ultimo, il modificatore permetterà di far suonare la propria voce in modo elettronico, come succede con gli Stormtrooper all’interno dei film, replicando quindi quel suono metallico. Il prodotto fa parte della linea Fan di Hasbro, che replica oggetti di scena di film dedicati a Star Wars (ma anche della Marvel) e li trasforma in prodotti ottimi per collezione, esposizione o utilizzo in caso di cosplay.

Per quanto riguarda questi prodotti di Star Wars, la Black Series comprende anche i caschi di Luke Skywalker, quello di Darth Vader, di Boba Fett e del Mandaloriano. Sono previste anche altre produzioni, mentre spiccano (sebbene abbiano un costo maggiore) le spade laser di nuova produzione, a partire da quelle più classiche fino ad arrivare persino alla Darksaber.

