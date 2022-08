Google: stop a clickbait e articoli spazzatura, ecco come cambia il motore di ricerca

Google ha annunciato un imminente cambiamento al metodo in cui funzionano i suoi algoritmi. In futuro, il motore di ricerca verrà affinato per penalizzare i contenuti spazzatura: dagli articoli clickcbait ai contenuti creati da intelligenze artificiali, copiati e incollati o scritti con tecniche SEO spregiudicate.

L’obiettivo, ha spiegato l’azienda, è quello di mostrare agli utenti contenuti di alta qualità.

Il cambiamento sarà graduale e prevede diversi aggiornamenti che verranno introdotti di mese in mese da qui alla fine dell’anno. Google vuole rendere più semplice la scoperta di articoli di valore ed effettivamente utili per l’utente. Contenuti creati per le persone, insomma, e non per imbonire gli algoritmi del motore di ricerca.

Il primo aggiornamento – che Google chiama ‘Helpful Content Update‘ – verrà rilasciato durante la prossima settimana. Anche se Google non entra nei dettagli, l’azienda spiega che dovrebbe ridurre la visibilità dei contenuti non originali, dunque copiati, e di quelli di scarsa qualità.

La stessa Google ammette che questo cambiamento – essendo molto complesso e ambizioso – richiederà diversi affinamenti nel corso del tempo e che il nuovo approccio darà i suoi frutti solamente tra diversi mesi.

Google aggiornerà anche le sue best practice per aiutare i creatori di contenuti ad adeguarsi alle nuove linee guida.