Una festa a Lungo Attesa: torna il grande evento della contea Gentile

Siete pronti per tornare nella contea Gentile e vivere tre giorni di magia e divertimento? Da venerdì 9 a domenica 11 Settembre, la contea Gentile accoglierà tutti coloro che desiderano entrare in un vero mondo fantastico per tre giornate ricche di avventure, buon cibo e tantissimi nuovi amici!

Gli eventi a tema realizzati dal proprio ideatore Nicolas Gentile hanno da sempre attirato persone da tutta Italia, e dopo l’incredibile lavoro fatto in questo anno per costruire una contea vivibile per tutti, è arrivato il momento di festeggiare con un grande evento.

“Una festa a lungo attesa” non è un festival come gli altri, non è nemmeno un raduno di cosplayer, è probabilmente l’evento più particolare e unico che si possa desiderare in territorio nazionale dove la magia diventa realtà e per un giorno si possono vivere emozioni che solitamente vediamo nella tv o leggiamo nei libri. I partecipanti potranno godere di sontuosi banchetti, ballare sotto le stelle, raccontare storie sotto il grande albero o davanti le case sotto la collina, gareggiare per divenire Cavalieri della contea o semplicemente godere dei magici fuochi d’artificio della festa.

L’evento si dividerà in tre grandi momenti:

Venerdì 9 Settembre: “Il Raduno degli Eroi”

Una cena spettacolo con guerrieri e menestrelli, con giochi di forza e migliaia di brindisi con alcol illimitato! Sabato 10 Settembre: “Buon Compleanno contea Gentile”

Come da tradizione si festeggerà il compleanno di questo luogo e del suo abitante più famoso, dove la bellezza della contea Gentile riecheggerà nei cuori e nei boccali colmi di birra! Domenica 11 Settembre:”La Compagnia si scioglie”

Un pranzo allegro e conviviale, circondato da festeggiamenti e buon umore. L’ultimo banchetto che si terrà nella contea Gentile per un po’ di tempo… per far sì che si inizi a costruire il luogo che tutti desiderate!

Oltre ai sontuosi banchetti ci sarà un vero e proprio mercatino di artigiani, unici a livello nazionale, tra i quali i fotografi di “Come una Volta” che potranno realizzare delle fotografie con l’antica tecnica del 1851 (come le vecchie foto western) per donare ai partecipanti un ricordo unico, di fronte allo sfondo della stessa contea Gentile. Ovviamente come ogni grande festa il dresscode è caldamente consigliato, non sarà obbligatorio vestirsi a tema fantasy, ma certamente renderà l’atmosfera ancora più magica.

Per la prenotazione dell’evento (sia singolo giorno che l’intera manifestazione) basta andare sul sito della contea Gentile dove ci sono tutte le informazioni utili in merito.

L’importanza di questi tre giorni, al di là di rivedere dei grandi e vecchi amici e farne di nuovi – ricorda Nicolas Gentile – è anche perchè in qualche modo si chiuderà un ciclo per aprirne un altro. Non è un caso che l’ultimo giorno ci sarà l’evento chiamato “La Compagnia si scioglie” proprio perchè probabilmente questo sarà l’ultima grande festa (così numerosa) che farà da apripista ovviamente a nuove iniziative. Chiaramente per tutti i dettagli li svelerò proprio durante la festa quindi non potete che accorrere numerosi

ALTRE INFORMAZIONI UTILI



Solo se il pagamento verrá completato correttamente, riceverete un’email con il riepilogo dell’ordine. I biglietti in successive email. Si prega di controllare anche la cartella spam.

Per i pranzi e i banchetti principali non sará possibile assicurare una cucina totalmente a prova di glutine (o altri tipi di intolleranze e allergie). Saranno tuttavia presenti nella contea Gentile chioschetti che venderanno cibi per tutti i gusti, anche vegetariani.

In caso di maltempo l'evento verrà ugualmente garantito.

Sono ammessi cani al guinzaglio, ma l'organizzazione declina ogni responsabilità circa danni a terzi.

L'organizzazione si riserva il diritto di variare programmi e menú dove necessario.

programmi e menú dove necessario. Per questo evento non sará obbligatorio il Green Pass (o tampone negativo).

Per la prenotazione seguite il sito de la contea Gentile