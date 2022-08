Una BMW iX ha causato un grave incidente mortale in Germania, si indaga sulla guida autonoma

Una BMW iX dotata di una tecnologia di guida autonoma di livello 2 ha causato un grave incidente a Reutlingen, in Germania.

Stando alle prime ricostruzioni, mentre si trovava in autostrada l’auto avrebbe invaso la corsia che procedeva nel senso di marcia opposto, colpendo una macchina e causando un tamponamento a catena. L’incidente ha causato la morte di un automobilista e il ferimento di altre nove persone. Complessivamente, sono stati coinvolti quattro veicoli.

Allo stato attuale, non è chiaro se l’auto avesse il pilota automatico ingaggiato al momento dell’impatto. A bordo della BMW iX viaggiavano quattro persone, incluso un bambino molto piccolo.

BMW ha spiegato che l’auto in questione era contrassegnata come di prova, ma soltanto perché era stata utilizzata per registrare dei video e raccogliere alcuni dati. Il sistema di guida autonoma montato sulla vettura, Driving Assistant Plus, è un sistema di Livello 2 – cioè un ADAS molto avanzato, ma comunque con molti limiti e simile per funzioni e capacità ad Autopilot di Tesla. Driving Assistant Plus non è una funzione sperimentale ma è disponibile, di serie o come optional, su diverse vetture di ultima generazione del catalogo di BMW.

Le autorità tedesche dovranno determinare se l’incidente è stato causato o meno da un difetto di Driving Assistant Plus o se, al contrario, la colpa ricadrà interamente sul conducente della BMW.