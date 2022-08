Tekken: Bloodline, Katsuhiro Harada e Michael Murray parlano del nuovo anime da oggi su Netflix

È da oggi disponibile, su Netflix, Tekken: Bloodline, serie animata ufficiale tratta dalla celebre saga videoludica e incentrata sulla figura di Jin Jazama: ecco che i produttori di Bandai Namco Katsuhiro Harada e Michael Murray parlano di questa nuova trasposizione, soffermandosi in particolare sull’accuratezza dei dettagli a livello tecnico, rispetto al gioco. Le immagini di sottofondo, difatti, alternano nuovo footage inedito a comparison in movimento tra le sequenze di combattimento dell’anime e quelle tratte da Tekken 3.

Questa la sinossi ufficiale:

“Il potere è tutto”. Jin Kazama ha imparato l’arte marziale difensiva della famiglia, lo Stile Kazama di Arti Marziali Tradizionali, dalla madre, fin dalla tenera età. Nonostante questo, fu impotente quando una mostruosa entità malvagia è apparsa all’improvviso, distruggendo tutto ciò che aveva di caro, cambiandogli la vita per sempre. Furioso con se stesso per essere stato inabile a fermare la cosa, Jin ha giurato vendetta, cercando il potere assoluto per averla. La sua ricerca lo porterà verso la battaglia definitiva sul palcoscenico globale: quello del The King of Iron Fist Tournament.

