Redfall, nuovo video di approfondimento dal QuakeCon 2022

In occasione del QuakeCon 2022, Redfall è tornato a mostrarsi con un lungo video di approfondimento che ci permette di avere maggiori dettagli sulle caratteristiche e le meccaniche del nuovo sparatutto cooperativo di Arkane.

Il video, della durata di oltre 21 minuti e commentato dagli sviluppatori, ci permette di approfondire vari aspetti del gioco, a partire dai diversi elementi del gameplay fino ad arrivare ai personaggi e alle armi che vanno dalle classiche bocche di fuoco ad altre dalle caratteristiche uniche. Redfall, per il team, rappresenta il titolo più ambizioso mai creato, poiché unisce tutte le caratteristiche degli RPG e degli FPS, immergendole in un contesto open world e ampliandone le possibilità.

Annunciato lo scorso anno in occasione dell’evento di Microsoft, Redfall è uno sparatutto in soggettiva con impostazione open-world sviluppato da Arkane Austin, i creatori di Prey e Dishonored, giocabile sia in single-player che con un assetto multiplayer cooperativo per un massimo di quattro utenti. I compagni di squadra possono scegliere tra diversi eroi dall’equipaggiamento unico e combattere sinergicamente per sconfiggere la legione di vampiri e i loro seguaci.

Vi ricordiamo che Redfall sarà disponibile nella primavera del 2023 su PC, Xbox Series X|S e su Game Pass dal Day One.