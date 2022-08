Galassia di Andromeda: diffusa la foto più grande esistente

Di recente la NASA ha condiviso la foto più grande esistente relativa alla galassia di Andromeda dal telescopio Hubble. Si tratta dell’immagine anche più nitida mai scattata. La foto immortalata dal telescopio Hubble è paragonabile allo scatto di una foto in spiaggia con la risoluzione dei granelli singoli. Oltre 100 milioni di stelle sono osservabili in questa immagine. Andromeda è posizionata a 2,5 milioni di anni luce dalla Terra. Vuol dire che è un obiettivo più grande nel cielo. Una foto a mosaico che utilizza 7.398 esposizioni su 411 singoli punti.

La foto parte da un rigonfiamento del nucleo della galassia dividendosi in corsie di polvere e stelle fino al disco esterno, allontanandosi poi da esso. Accumuli di stelle blu mostrano la postazione delle zone di formazione di stelle. Sulla destra c’è un anello blu che è il punto in cui si riuniscono le stelle. Le figure più scure disegnano complicate strutture di polvere. Si tratta delle stelle più fredde, quelle rosse, distribuite uniformemente e che coprono l’intera galassia.

Il programma Panchromatic Hubble Andromeda Treasury (PHAT) ha prodotto il panorama che si vede. Le foto sono state ottenute tramite l’osservazione della galassia in lunghezze d’onda vicino all’ultravioletto, visibile e vicino infrarosso. Grazie all’uso della Advanced Camera for Surveys e della Wide Field Camera 3 a bordo di Hubble. L’immagine dà un tratto di galassia lungo 48mila anni luce nel suo colore naturale a luce visibile, come immortalato in filtri rosso e blu.